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Киноафиша Новости Стивен Амелл вернется к роли Зеленой Стрелы в финальном сезоне «Флэша»

Стивен Амелл вернется к роли Зеленой Стрелы в финальном сезоне «Флэша»

5 января 2023 12:51
Стивен Амелл вернется к роли Зеленой Стрелы в финальном сезоне «Флэша»

Персонаж появится в одном из эпизодов вместе с другими знаковыми героями телевселенной DC.

Телеканал CW объявил о том, что Стивен Амелл появится в качестве приглашенной звезды в финальном сезоне популярного сериала «Флэш». Актер вновь исполнит роль супергероя Оливера Куина, также известного как Зеленая Стрела.

По словам представителей канала, Куин в последний раз объединит силы с главным героем шоу Барри Алленом (Грант Гастин) в эпизоде 909. Кроме Куина, в этой же серии появятся такие знаковые для франшизы персонажи, как Джон Диггл (Дэвид Рэмси), он же Спартанец, Уолли Уэст (Кейнан Лонсдейл), он же Кид Флэш, и Рэмси Россо (Сендхил Рамамурти), он же Бладуорк.

Исполнительный продюсер «Флэша» Эрик Уоллес добавил, что сериал просто не мог завершиться без появления на экране Куина, ведь именно в его сольном шоу «Стрела» зрителям был впервые представлен Флэш в исполнении Гастина:

«Как только было объявлено о том, что девятый сезон станет финальным, мы поняли, что хотим, чтобы Стивен еще раз сыграл роль Оливера Куина. В конце концов, именно Оливер направил Барри Аллена на его геройский путь. Вот почему все члены съемочной команды понимали, что нам очень важно создать ощущение окончания нашего большого пути с помощью возвращения Оливера. В результате у нас получился эпический и эмоциональный эпизод, который, мы надеемся, понравится поклонникам франшизы. Мы сделали его, чтобы сказать «спасибо» всем фанатам, которые смотрели и поддерживали наше шоу на протяжении девяти замечательных лет. Мы не можем дождаться момента, когда все смогут снова увидеть Гранта и Стивена, спасающих мир вместе».

Ранее Амелл уже исполнял роль Зеленой стрелы в восьми эпизодах «Флэша».

Премьера девятого сезона «Флэша» состоится 8 февраля.

Фото: The CW
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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