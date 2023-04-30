Меню
30 апреля 2023
Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов
29 апреля 2023
Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях
Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов
28 апреля 2023
Ночной таксист Юра Борисов погружается в сердце тьмы в трейлере триллера «Кентавр»
Фильм «Воланд» сменил название на «Мастер и Маргарита» и получил новый трейлер
Netflix опубликовал новые кадры из шестого сезона «Короны» с молодыми Уильямом и Кейт
Лиам Нисон снимется в сиквеле триллера «Ледяной драйв»
Стартовали съемки заключительных эпизодов сериала «Сергий против нечисти»
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
Джон Красински представил на CinemaCon первый тизер «Тихого места: День первый»
Козленок принцессы Аши получает способность говорить в первом трейлере мультфильма «Желание»
В «Миссии: невыполнима 7» будет 20-минутная сцена погони в Риме
Анонсирован сиквел «Вышибал» с Винсом Воном
Кассовый хоррор «Улыбка» получит сиквел
От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна»
Появился новый динамичный трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов»
Мартин Скорсезе показал первый трейлер «Убийц цветочной луны»
Объявлены победители ММКФ 2023
Шоураннер «Вампиров средней полосы» поделился новостями о содержании третьего сезона
Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять
Будущий тиран становится ментором Рэйчел Зеглер в первом трейлере приквела «Голодных игр»
Тест: Вы не жили в СССР, если не сможете ответить хотя бы на 8/10 вопросов о советском кино
Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад
27 апреля 2023
Эксклюзив: Ари Астер рассказывает о своем фильме мечты в новом проморолике «Всех страхов Бо»
На ComicCon были показаны первые фрагменты из долгожданного мюзикла «Злая»
Мужчины дестабилизируют женский мир в тизере второго сезона комедии «Два холма»
Джон Хэмм расследует запутанное убийство в трейлере детективного триллера «Мэгги Мур(ы)»
Боб Оденкерк получил роль во втором сезоне «Медведя»
Кира Найтли исполнит главную роль в сериале «Черные голуби» от Netflix
Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе
Стивен Спилберг остался в восторге от «Индианы Джонса 5»
Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет
Юэль Киннаман сыграет главную роль в триллере Нила Бломкампа о похищении инопланетянами
Режиссер Александр Хант анонсировал сериал на основе своего фильма «Межсезонье»
3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки
Warner Bros готовит «Пункт назначения 6»
6 худших профессоров Хогвартса: Снейп на первом месте, а кто ещё в списке?
«Оппенгеймер», «Изгоняющий дьявола», фильм Итана Коэна: что студия Universal показала на CinemaCon
Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших
Начались съемки новой части «Чужого»
8 сериалов, похожих на Сверхъестественное: список лучших
Анна Зайцева в спешке ищет жениха в трейлере комедийного сериала «Отчаянная невеста»
7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени
Кара Делевинь сыграет с Ким Кардашьян и Эммой Робертс в 12-м сезоне «Американской истории ужасов»
Роуз Бирн и Сет Роген разбираются в своей дружбе в трейлере cериала «Платонические отношения»
Монстр атакует душу Меган Сури в трейлере фильма ужасов «Оно живет внутри»
Майкл Фассбендер тренирует худшую футбольную команду в трейлере комедии «Следующий гол — победный»
Тест: кем бы ты был в Нетландии?
Эйдан возвращается в жизнь Кэрри Брэдшоу в трейлере второго сезона «И просто так»
Звезда «Вызова» Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу в приквеле «Последнего богатыря»
Мишель Йео контактирует с духами в трейлере детектива об Эркюле Пуаро «Призраки в Венеции»
Вышел тизер шестого сезона «Черного зеркала» с Сальмой Хайек, Аароном Полом и другими звездами
26 апреля 2023
Вышел дублированный трейлер комедии с Робертом Де Ниро «Уикенд с батей»
Сиквел комедии «Друзья по отпуску» обрел дату премьеры
Земля после инопланетного вторжения: вышел трейлер комедийного мультсериала «Маллиган»
«Флэш» с Эзрой Миллером может получить сиквел
В производство запущен байопик о Егоре Летове
Первые зрители «Флэша» сходятся во мнении, что это один из лучших супергеройских фильмов
Джо Руссо предсказывает, что через два года фильмы будут создаваться искусственным интеллектом
Язык тела: история боди-хоррора – самого мерзкого направления фильмов ужасов
Сестра Лары Джин отправляется в Корею в трейлере спин-оффа «Всем парням, которых я любила раньше»
«Заклятие 4» получило официальное название
Анонсирован сиквел хоррора «Экзорцист Ватикана»
В фильме «Вилли Вонка» Хью Грант сыграл умпа-лумпу
Добро пожаловать на новое страшное испытание: вышел трейлер хоррора «Игра оборотня»
Пара грабителей нацеливаются на казино Меган Фокс в трейлере фильма «Джонни и Клайд»
В «Барби» с Марго Робби будет масса отсылок к знаменитым фильмам из прошлого
Андроиды Шейлин Вудли и Джека Уайтхолла бунтуют в трейлере ромкома «(Не)идеальные роботы»
На CinemaCon показали трейлер блокбастера DC «Аквамен и потерянное царство»
Киногороскоп: кто ты из принцесс Disney по знаку зодиака?
Доступно описание первого трейлера «Дюны 2»
25 апреля 2023
Бэтмен и Эзра Миллер объединяют усилия в новом эпичном трейлере «Флэша»
Автор «Острых козырьков» Стивен Найт работает над сериалом о жизни Уильяма Шекспира
Генри Кавилл осознает подлинный страх в тизере третьего сезона «Ведьмака»
Мститель Дензел Вашингтон противостоит итальянской мафии в трейлере «Великого уравнителя 3»
Николас Кейдж соглашался играть в низкопробных фильмах, чтобы выплатить долги
Джим Джармуш посетовал на упадок индустрии инди-кино, но все равно планирует новый фильм
Кен Лоуч готовит свой последний фильм
Вышел трейлер девятого сезона детективного сериала о майоре Черкасове
Рассел Кроу изначально отказался от съемок в «Гладиаторе» из-за никудышного сценария
На CinemaCon был показан фрагмент из фильма «Наполеон» Ридли Скотта
По следам «Вызова»: на «Первом канале» выйдет документальный фильм «Все звезды русского космоса»
Геральт и Йеннифэр покровительствуют Цири на постере третьего сезона «Ведьмака»
Netflix выпустил тизер-трейлер документального сериала о Коноре Макгрегоре
Аарон Тейлор-Джонсон представил на CinemaCon кровавый трейлер «Крэйвена-охотника»
Американская киноакадемия объявила ключевые даты «Оскара» 2024
Создатель «Настоящего детектива» готовит сериал по вестерну «Великолепная семерка»
«Индиана Джонс 5» начнется 25-минутной сценой с омоложенным Харрисоном Фордом
Тест: какой ты офисный работник из кино?
Том Круз в окружении друзей и врагов на новых кадрах из «Миссии: невыполнима 7»
Джеки Чан и режиссер «Разборки в Бронксе» готовят десятый совместный фильм
В 2022 году российские онлайн-кинотеатры значительно увеличили свои доходы
Арнольд Шварценеггер снимется в боевике от режиссера «Неудержимых 4»
24 апреля 2023
На KION вышел турецкий сериал «Кольцо» со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел
Следователь Анастасия Тодореску ищет похищенных детей в трейлере мрачного сериала «Кошка»
Сериал «Сокровище нации: На краю истории» закрыт после первого сезона
Появились новые кадры из «Человека-паука: Паутина вселенных» с разными версиями Земли
«Вызов» неплохо стартовал в прокате, но создатели рассчитывали на большее
Два подростка спасают мир в трейлере сериала «Американец китайского происхождения»
Возобновились съемки вестерна «Раст», на площадке которого погибла оператор Галина Хатчинс
От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке
Алек Болдуин и Микки Рурк сыграли гротескные версии самих себя в криминальной метакомедии
HBO выдвигает оператора «Одних из нас» Ксению Середу на премию «Эмми»
Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» продолжает доминировать в мировом прокате
Завершились съемки очередного фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны»
Режиссер «Форсажа 10» намекнул на наличие сцен с героем покойного Пола Уокера
«Шерлок Холмс 3» остается приоритетом для Роберта Дауни — младшего
Джеймс Ганн спасает MCU: первые зрители в восторге от «Стражей Галактики 3»
23 апреля 2023
Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли
Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе
22 апреля 2023
Вырезанная сцена из Гарри Поттера заставит вас по-новому взглянуть на Драко Малфоя
7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги
Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать
Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»?
21 апреля 2023
8 раз, когда за Беллу в Сумерках было так стыдно, что хотелось выключить фильм
10 киноляпов в Сумерках, которые невозможно развидеть
10 киноляпов в Анатомии страсти, которые никто не замечал годами
Создатели «Очень странных дел» спродюсируют новый научно-фантастический сериал
Российский релиз «Переводчика» Гая Ричи смещен на июнь
Египетские ученые раскритиковали Netflix за чернокожую Клеопатру
Нейросеть отправила героев Гарри Поттера в СССР: Снейпу там оказалось самое место
Сценарист «Темных начал» готовит экранизацию романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух»
Что смотреть на выходных: «Солнце моё», приключения Человека-муравья и Осы и романтический боевик с Крисом Эвансом
Вайб 60-х: Шути Гатва предстал в новом образе Пятнадцатого Доктора Кто
Психологический тест: какой вы знаменитый злодей из кино?
Лишь те, кто родился в СССР, смогут пройти этот тест на советские фильмы
Каст Гарри Поттера был почти идеальным, и лишь 1 актер всё испортил
Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» имеет шанс собрать в мировом прокате $1 млрд
Тест: Если закончите цитаты из советских фильмов на 16/16, то вы точно родились в СССР
В «Тайлере Рейке 2» будет эффектная 14-минутная сцена, снятая одним дублем
Мы годами не замечали эту деталь в Игре престолов, а она меняет всё
«Золотой век телесериалов»: Зак Снайдер в восторге от «Эйфории» и «Игры в кальмара»
Вышел трейлер ремейка «Белые люди не умеют прыгать»
KION объявил дату премьеры сериала Анны Зайцевой «Отчаянная невеста»
В Гатчине состоится первый Международный фестиваль байкерского кино
Байопик «Быть Сальвадором Дали» получил дату релиза в России
Тест: какая ты Рэйчел Вайс из кино?
Звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл договаривается о ведущей роли в «Веноме 3»
Третий сезон «Люпена» обрел дату премьеры
Блестящая ученая Бри Ларсон становится телеведущей в тизере сериала «Уроки химии»
Okko объявил дату выхода документального фильма о Михаиле Горшеневе из группы «Король и Шут»
«Аватар: Путь воды» принес компании Disney прибыль в размере более $500 млн
20 апреля 2023
На съемках «Восстания зловещих мертвецов» было использовано около 6500 литров крови
Сериал «Хороший доктор» продлен на седьмой сезон
Вышел трейлер второго сезона «Звездного пути: Странные новые миры»
Джонни Депп и Марк Уолберг отказались сняться в «Одиннадцати друзьях Оушена»
На стриминге вышел фильм «Нюрнберг» с Любовью Аксеновой и Сергеем Безруковым
Патриша Аркетт переживает безумные приключения в трейлере комедийного сериала High Desert
Телевселенная «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм» расширится за счет нового сериала
Warner Bros выпустит экшен-триллер во главе с Анджелиной Джоли и Холли Берри
«Одержимость» Дэмьена Шазелла вновь выйдет в российский прокат
Сообщество ВЫЗОВ окажет помощь в продвижении научно-популярного контента
Сидни Суини подвергается допросу ФБР в тизере шпионской драмы «Реалити»
Все, что нужно знать о новом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Невыносимая хрупкость бытия: 7 испанских фестивальных фильмов, которые должен увидеть каждый
Патрик Уилсон и его сын вновь сталкиваются с демонами в трейлере «Астрала 5»
Состоялась премьера финальной серии третьего сезона «Мандалорца»
Самовыражение – хит сезона: разбираем стиль в сериале «Жить жизнь»
Собака, пленочный фотоаппарат и «Храброе сердце»: как 90-е годы вспоминают создатели сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Арнольд Шварценеггер становится напарником своей дочери в трейлере экшен-сериала «Фубар»
Сиквел «Годзиллы против Конга» получил официальное название и первый тизер
В разработку запущен сериал по книжному циклу «Сумерки»
Джейсон Момоа атакует семью Вина Дизеля во втором трейлере «Форсажа 10»
19 апреля 2023
«Жуй жовку, пей газировку»: Киноафиша приглашает на премьеру 3-го сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Глеб Калюжный взрослеет и влюбляется вновь в трейлере фильма «14+ Продолжение»
Персонажей Бриджертона распределили по факультетам Хогвартса, и вот что получилось
Критикам понравился новый фильм Гая Ричи «Переводчик»
Мэл Гибсон и 50 Cent сыграют в криминальном инди-триллере «Кладбище костей»
Сценарист Дэймон Линделоф прокомментировал отмену своего фильма по «Звездным войнам»
Джо Руссо допускает создание третьей части «Тайлера Рейка»
Начались съемки продолжения постапокалиптического сериала «Выжившие»
Paramount+ готовит фильм по «Звездному пути» с Мишель Йео в главной роли
Тест, который поймут только поттероманы: Кто ты из привидений Хогвартса?
Помните Джаспера из Сумерек? Спустя 15 лет его невозможно узнать
Юэн Макгрегор сыграет автодилера под прикрытием в сериале о борьбе ФБР с мафией
Нечего отменять: глава Lucasfilm заявила, что «Звездных войн» Кевина Файги никогда не существовало
Азиз Ансари снимет комедию с Киану Ривзом и Сетом Рогеном
Студии и другие работодатели отказываются от сотрудничества с Джонатаном Мэйджерсом
В одном ряду с «Ирландцем»: стал известен хронометраж «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе
Джеймс Ганн приступил к предпроизводству «Супермена: Наследие»
«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» выйдет на стриминге в виде сериала
Марк Руффало и его дочь бегут от нацистов в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет»
Райан Рейнольдс, Джейсон Момоа, Винс Вон и Обри Плаза сыграют в приключенческом роуд-муви
Антиутопия «Мы» была исключена из программы Московского кинофестиваля
По словам Райана Рейнольдса, в «Дэдпуле 3» Росомаха будет «совершенно новым» персонажем
18 апреля 2023
«Букмейт» и «Кинопоиск» подготовили панк-зин о сериале и группе «Король и Шут»
Марк Эйдельштейн отправляется в будущее в трейлере фэнтези «Сто лет тому вперед»
Комик Евгений Чебатков появится в роли злодея в сиквеле «Майора Грома»
Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»
Вышел новый трейлер фильма «Белая птица: История чуда» с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон
Сильвестр Сталлоне сыграет в комедийном боевике о доме для престарелых шпионов
Появился дублированный трейлер вестерна Джейсона Момоа «Последняя охота»
По ритму и содержанию второй сезон «Дома Дракона» будет похож на «Игру престолов»
По слухам, в сиквеле «Мортал Комбат» появятся Шао Кан, Барака и ряд других новых персонажей
Сара Джессика Паркер сообщила об окончании съемок второго сезона «И просто так»
Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в мини-сериале по роману «Как остановить время»
Сериал «И снова здравствуйте!» c Андреем Мерзликиным получит третий сезон
Джеймс МакЭвой снимется в ремейке датского триллера «Не говори никому»
Киногороскоп: какое ты животное из популярных мультфильмов по знаку зодиака?
В России выйдет исторический фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом
На ТНТ к выходу готовится новое скетч-шоу с Михаилом Галустяном
Смертоносный монстр открывает охоту на двух девочек и их отца в трейлере хоррора «Бугимен»
Фильм космических масштабов: как снимали «Вызов»
Агата Муцениеце и Роман Маякин сыграют в сериале «Плакса»
Педро Паскаль и Мэтт Дэймон получили роли в первом сольном фильме Итана Коэна
Константин Эрнст высказался о бюджете фильма «Вызов» и потенциальном сиквеле
Студия Горького готовит нестандартные байопики о Владимире Маяковском и Корнее Чуковском
Лили-Роуз Депп становится «отвязной поп-дивой» в новом эротичном трейлере сериала «Кумир»
«Не надо бояться величайшего приключения»: Киноафиша приглашает на показ фильма «Все страхи Бо»
Круговорот страстей и искусства: вышел трейлер сериала «Балет» с Аллой Сигаловой в главной роли
17 апреля 2023
Оливия Уайлд снимет сериал по книге «Время смеется последним»
Николас Холт подряд упустил роли в «Бэтмене», «Топ Гане: Мэверик» и «Миссии: невыполнима 7»
Квентин Тарантино объяснил, почему в его фильмах нет сцен секса
Стало известно, когда выйдет восьмой сезон «Футурамы»
Тест: в каком сериале о путешествиях во времени ты бы «застрял»?
Мировые сборы «Братьев Супер Марио в кино» приближаются к $700 млн
Женские истории и путешествия во времени: 5 апрельских сериалов «Амедиатеки», которые нельзя пропустить
Пит Дэвидсон весело живет свою жизнь в трейлере комедийного сериала «Ничегошеньки»
7 сюжетных дыр в Сумерках, за которые стыдно даже спустя 15 лет
Тест на мультфильмы СССР, который зумеры провалят с треском
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Этот тест о советском кино пройдут только те, кто родом из СССР
Аналитики оценили, сколько было потрачено на рекламу «Чебурашки» и «Вызова»
На Гая Ричи подали в суд из-за сценария «Джентльменов»
Amazon планирует новые проекты на основе «Робокопа», «Блондинки в законе» и «Звездных врат»
16 апреля 2023
Элайджа Вуд настороженно принял новость о новых фильмах по «Властелину колец»
Клинт Иствуд готовит юридическую драму с Николасом Холтом и Тони Коллетт
15 апреля 2023
Криминал, интриги и любовь: 8 новых женских сериалов, от которых невозможно оторваться
14 апреля 2023
Морена Баккарин вернется к роли возлюбленной Райана Рейнольдса в «Дэдпуле 3»
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью
Провал «Доказательства смерти» стал «шоком» для Квентина Тарантино и его уверенности в себе
Сэмюэл Л Джексон и Джон Дэвид Вашингтон снимутся в экранизации пьесы «Уроки фортепиано»
Тест: какой апрельский сериал тебе стоит посмотреть?
Алекс Вулф сыграет певца и поэта Леонарда Коэна в сериале «Счастливо, Марианна»
Подростки отправляются в путешествие по Луне в трейлере семейного фильма «Кратер»
«Братья Супер Марио в кино» станет самой кассовой адаптацией видеоигры в истории
Вот и сказке конец: вышел финальный эпизод сериала «Король и Шут»
Кровожадный Дракула атакует экипаж корабля в трейлере хоррора «Последнее путешествие «Деметра»
13 апреля 2023
Уэс Андерсон, Хирокадзу Корээда, Вим Вендерс: объявлена программа Каннского кинофестиваля 2023
Анонсированы новый спин-офф «Теории большого взрыва» и сериал по «Заклятию»
Тест: выживешь ли ты во вселенной «Игры престолов»?
Миа Гот сыграет с Махершалой Али в новом «Блэйде»
Начались съемки второго сезона «Нежности» с Евгением Цыгановым и другими звездами
Маргарет Куолли берет власть над Кристофером Эбботтом в трейлере триллера «Стоп-слово»
Эль Фаннинг борется за любовь русского народа в трейлере третьего сезона «Великой»
Российский кинофестиваль «Короче» объявил о приеме работ на участие в конкурсе
Начались съемки второго сезона «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным
Происхождение отеля для киллеров из «Джона Уика»: вышел трейлер мини-сериала «Континенталь»
«Настоящий детектив», «Пинвгин» и другое: HBO выпустил первые трейлеры ряда крупных сериалов
Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь»
HBO готовит спин-офф «Игры престолов» о Дунке и Эгге
Экранизация «Гарри Поттера» в формате сериала официально запущена в производство
12 апреля 2023
Зрители начинают терять интерес к третьему сезону «Мандалорца»
Веха в истории кино: вышел трейлер документального сериала о съемках фильма «Вызов»
Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» получил дату выхода в прокат
13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии
Клад, нацисты и два мстителя: Netflix представил трейлер комедийного боевика «Кровь и золото»
Немой Чарли Дэй становится звездой кино в трейлере комедии «Рай для дураков»
Признанная драма «Солнце мое» с Полом Мескалом выйдет в российских онлайн-кинотеатрах
Педро Паскаль готовится к крутому сюжетному повороту в продолжении «Одних из нас»
Вышел трейлер реалити-шоу о Сильвестре Сталлоне и его семье
Девушка вступает в контакт с потусторонним злом в трейлере хоррора «Два, три, демон приди!»
Тест: какой ты пришелец из кино?
Появился первый кадр из драмы «Последний сеанс Фрейда» с Энтони Хопкинсом в заглавной роли
Наемница Дженнифер Лопес спасает свою дочь в трейлере боевика «Мать»
Шоураннер «Дома Дракона» объявил о начале съемок второго сезона
Неизвестный совершает убийство няни в элитном поселке в трейлере сериала «Престиж»
11 апреля 2023
Звезда «Одних из нас» Белла Рэмзи сыграет во втором сезоне сериала-антологии «Срок»
Начались съемки десятого сезона сериала «Реальные пацаны»
Вышел первый тизер-трейлер супергеройского фильма «Марвелы»
Аня Тейлор-Джой учила английский, смотря «Школу рока» и «Гарри Поттера»
«Триггер»: когда выйдет фильм и о чем он будет
Критики благосклонно приняли «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом
Звезда «Джентльменов» Мишель Докери сыграет в новом фильме Роберта Земекиса
Мультсериал «Звездные войны: Бракованная партия» завершится третьим сезоном
Стало известно, где развернется действие финального сезона «Ты»
Боб Оденкерк заявил, что участие в киновселенной Marvel ему не интересно
Netflix выпустил тизер корейского постапокалиптического мини-сериала «Черный рыцарь»
«Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения
«Лед 3» получил дату премьеры
Вышел трейлер второго сезона аниме-сериала «Звездные войны: Видения»
Шокирующий третий эпизод финального сезона «Наследников» установил рекорд
Качество важнее: в этом году второй сезон «Аркейн» ждать не стоит
Приключение всей жизни: вышел новый трейлер фильма-сказки «Питер Пэн и Венди»
Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп»
39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби»
Появилась дополнительная информация о сиквеле «Звездных войн: Скайуокер. Восход»
Netflix готовит анимационный сериал по «Очень странным делам»
Ким Кардашьян снимется в новом сезоне «Американской истории ужасов»
10 апреля 2023
Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня»
На стриминге состоялась премьера драмы «Искусство смерти» с Сергеем Маковецким
Стало известно, когда выйдут заключительные серии «Манифеста»
Рассел Кроу высказался о «Гладиаторе 2»: «Я немного ревную»
Как Николас Кейдж превратился в Дракулу: появился новый проморолик фильма «Ренфилд»
«Индиана Джонс 5» станет самым длительным фильмом в рамках франшизы
«Айта» превзошла «Агента Мамбо», став самым кассовым якутским фильмом всех времен
Джеймс Ганн сообщил, когда ждать второй сезон сериала DC «Миротворец»
Мультсериал «Звездные войны: Сказания о джедаях» продлен на второй сезон
Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино
Тимоти Шаламе будет лично исполнять песни в байопике о Бобе Дилане
Работа над сиквелом «Чебурашки» уже идет
Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец»
Приквел «Последнего богатыря» обрел дату премьеры
«Звездные войны»: Ларс Миккельсен получил роль злодея Трауна в сериале «Асока»
Звезда «Снегопада» Демсон Идрис сыграет с Брэдом Питтом в фильме о Формуле-1
Глава Lucasfilm высказалась о новых «Звездных войнах» с Рей и других фильмах в рамках франшизы
Духи мечты для Кэрри и антиэйдж-сыворотка для Саманты: косметика, которую бы выбрали героини «Секса в большом городе»
Критики не оценили, но зрителям нравится: «Братья Супер Марио» мощно стартовали в прокате
Джонни Депп влюбляется в Майвенн в трейлере исторического фильма «Жанна Дюбарри»
Интриги шулеров и роковая любовь: вышел трейлер фильма «Маскерад» по пьесе Михаила Лермонтова
9 апреля 2023
Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов
8 апреля 2023
Молодые ученые наполнят социальные сети «умным» контентом
7 апреля 2023
Второй трейлер «Человека-паука: Паутина вселенных» установил рекорд по количеству просмотров
Фильм ужасов «Пять ночей у Фредди» будет конкурировать в прокате с «Пилой 10»
Кери Рассел решает личные и международные проблемы в трейлере сериала «Дипломатка»
Харрисон Форд соревнуется со временем в новом трейлере «Индианы Джонса 5»
В производство запущен полнометражный мультфильм «Лунтик и большое путешествие»
Дэйзи Ридли вернется к роли Рей в новом полнометражном фильме по «Звездным войнам»
«Звездные войны»: Дэйзи Ридли вновь сыграет Рей, трейлер «Асоки» и многое другое
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров
Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы
Ребекка Фергюсон стремится раскрыть правду в новом трейлере антиутопического сериала «Бункер»
Эмили Ратаковски бросила актерскую карьеру, поскольку с ней обходились «как с куском мяса»
Раскрыта причина смерти Лэнса Реддика
Вышел финальный трейлер «Восстания зловещих мертвецов» с восторженными отзывами критиков
Джеймс Ганн прокомментировал возможность кроссовера Marvel и DC
Поздние дни эксцентричного художника: вышел трейлер байопика «Быть Сальвадором Дали»
Вышел трейлер фильма о Майкле Дж Фоксе и его борьбе с болезнью Паркинсона
Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес
The Hollywood Reporter составил список 50 лучших фильмов XXI века
Звезда «Одних из нас» Белла Рэмзи сыграет главную роль в драме в духе «Человека-слона»
6 апреля 2023
В производство запущен игровой сериал о создателях торрент-трекера The Pirate Bay
Сборы «Джона Уика 4» в России достигли рекордных для франшизы 600 млн рублей
Орландо Блум снимется в сериале по роману Мэгги О’Фаррелл «Там, где тебя ждут»
Слухи о закрытии ситкома «Умерь свой энтузиазм» оказались «весьма преувеличены»
Дональд Гловер обсуждает с Lucasfilm возвращение к роли Лэндо Калриссиана из «Звездных войн»
Режиссер «Дылды» и «Тесноты» Кантемир Балагов объявил об уходе из кино
Первый англоязычный фильм Константина Худякова обрел исполнителей главных ролей
Новый гангстерский фильм с Робертом Де Ниро и экранизация «Майнкрафта» получили даты релиза
Почитать и посмотреть: 5 любопытных экранизаций этого года
Приянка Чопра Джонас сыграет с Джоном Синой и Идрисом Эльбой в боевике Ильи Найшуллера
Появилась информация о сюжете фильма Джоны Хилла с Киану Ривзом в главной роли
«Секретное вторжение»: что нужно знать о новом сериале Marvel
Объявлен актерский состав сериала «Добро пожаловать в Дерри» о происхождении Пеннивайза
Вместе с Мией Гот в хорроре «Максин» сыграют Элизабет Дебики, Кевин Бейкон и другие звезды
Тест: кто ты из «Шрэка»?
Ромком «Мое прекрасное несчастье» содержит массу пасхалок для фанатов фильмов «После»
Когда полиция бессильна: 8 фильмов о неуловимых убийцах
Новый оригинальный мультфильм для всей семьи: вышел первый трейлер «Миграции»
Исторический фильм с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» откроет Каннский кинофестиваль
Объявлена программа Московского международного кинофестиваля 2023
Мария Горбань расследует мистическое дело в трейлере сериала «Тайна пропавшей деревни»
Съемки «Джокера 2» завершились — доступны новые официальные кадры
В российский прокат вышел ромком «Мое прекрасное несчастье» с Диланом Спроусом и Вирджинией Гарднер
5 апреля 2023
В производство запущен сериал по фильму «Жестокие игры»
Тимофей Трибунцев не дает покоя Данилу Тябину в трейлере комедийного сериала «На дне»
Режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао снимет фильм о жене Уильяма Шекспира
Лишь 37% зрителей из США досмотрели первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Джеймс Ганн признал факт пресыщения супергеройским кино после «Мстителей: Финал»
Кит Харингтон снимется в третьем сезоне сериала «Индустрия»
Андроид Робби Амелл стремится стать человеком в новом трейлере триллера «Больше, чем люди»
«Пацаны»: Дженсен Эклс появится в роли Солдатика в спин-оффе «Поколение «Ви»
Появился очередной трейлер боевика «Беглец» с Джерардом Батлером
Фрэнк Грилло сообщил, что получил роль в киновселенной DC
Гарри Стайлс отказался от роли принца Эрика в игровом ремейке «Русалочки»
Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» получил «гнилой» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства
Роберт Де Ниро исполнит ведущую роль в новом криминальном сериале от Paramount+
Дэвид Линч высказался о «Дюне» Дени Вильнева и «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино
Боевик «Балерина» из вселенной «Джона Уика» обрел дату премьеры
Студия Illumination готовит пятую часть «Шрэка», спин-офф об Осле, «Зверопой 3» и другие проекты
Марго Робби и Райан Гослинг веселятся в игрушечном мире в новом трейлере «Барби»
4 апреля 2023
Хоакин Феникс собирается проведать свою мать в новом трейлере фильма «Все страхи Бо»
Завершились съемки четвертого сезона «Пацанов»
В российский прокат выйдет знаменитый фильм Михаэля Ханеке «Забавные игры»
Третья часть «Приключений Паддингтона» таки состоится — стало известно, когда начнутся съемки
Джозеф Гордон-Левитт, Шейлин Вудли и Ричард Мэдден снимутся в триллере по рассказу Ю Несбё
Лиззи Каплан вторгается в жизнь своего женатого любовника в трейлере сериала «Роковое влечение»
Босс компании Paramount подтвердил информацию о спин-оффе «Йеллоустоуна» с Мэттью МаКконахи
Остин Батлер сыграет в гангстерском фильме на основе античной литературы
Появились первые кадры с Томом Холландом и Амандой Сайфред из сериала «Переполненная комната»
Дуэйн Джонсон анонсировал игровой ремейк мультфильма «Моана»
Леди Гага и Хоакин Феникс танцуют на лестнице на новых фото со съемок «Джокера 2»
Исторический фильм Ридли Скотта «Наполеон» обрел дату выхода в прокат
HBO планирует приквел «Игры престолов» об Эйгоне I Таргариене
Новая экранизация «Гарри Поттера»: все, что известно о сериале
Мексиканский подросток обретает суперспособности в трейлере фильма DC «Синий Жук»
Режиссер Майкл Манн готов снять сиквел «Схватки» при содействии Warner Bros
Майлз Моралес встречает злодея Пятно в новом трейлере «Человека-паука: Паутина вселенных»
Бен Аффлек оказывается в эпицентре головокружительных событий в трейлере триллера «Гипнотик»
Warner Bros договаривается с Джоан Роулинг о сериале по «Гарри Поттеру»
3 апреля 2023
Крис Хемсворт расправляется с недругами в динамичном трейлере «Тайлера Рейка 2»
В российский прокат выйдет комедия с Робертом Де Ниро «Уикенд с батей»
«Айта» имеет шанс стать самым кассовым якутским фильмом в истории
В разработку запущена экранизация хоррор-манги Дзюндзи Ито «Кровососущая тьма»
Пол Мескал и Джоди Комер стали лауреатами Премии Лоуренса Оливье
Режиссер сериала «Чернобыль» снимет фильм о Саддаме Хусейне
В «Великом уравнителе 3» Дензел Вашингтон будет бороться с итальянской мафией
Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль
Во втором сезоне сериала «Интервью с вампиром» Клодию сыграет другая актриса
Мишель Родригес и Шарлиз Терон обошлись без режиссера во время съемок «Форсажа 10»
Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» неплохо стартовал в мировом прокате
Посредственный сиквел: критики прохладно приняли «Убийство в Париже»
Стало известно, где пройдут съемки второго сезона сериала «Одни из нас»
Предстоящие фильмы Marvel «Фантастическая четверка» и «Громовержцы» сменили сценаристов
Появились первые отзывы о мультфильме «Братья Супер Марио в кино»
Майлз Моралес сражается с армией Пауков в новом тизере «Человека-паука: Паутина вселенных»
Ник Фьюри возвращается на Землю в трейлере мини-сериала Marvel «Секретное вторжение»
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей
СТС готовит сериал «Плакса», который позиционируется как новая версия «Ранеток»
«Всецело уникальный опыт»: доступны первые отзывы о фильме «Все страхи Бо»
Режиссер Чад Стахелски о «Джоне Уике 5»: «Мы открыты к этому»
2 апреля 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни
1 апреля 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году
