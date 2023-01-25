Стартовали съемки нового сезона «Папиных дочек»

Стриминговый сервис START и телеканал «СТС» объявили о начале съемок нового сезона ситкома «Папины дочки» под названием «Папины дочки. Новые».

По подтвержденной информации, к своим ролям в продолжении вернутся Андрей Леонов («Ивановы-Ивановы»), Филипп Бледный («Два холма»), Лиза Арзамасова («Легенды «Орленка»), Мирослава Карпович («Тариф Новогодний»), Нонна Гришаева («О чем говорят мужчины») и другие звезды оригинала. К ним присоединились молодые актрисы Ева Смирнова («Чебурашка»), Полина Айнутдинова («Оффлайн»), Вита Корниенко («Тетя Марта») и Полина Денисова («Два отца и два сына»).

Центральным героем будущих серий станет муж Даши (Сиваева) Вениамин Васильев (Бледный), также известный как Веник. По сюжету, проклятье Васнецовых настигает новое поколение семьи: Даша сбегает от Веника, оставив его в одиночку воспитывать четырех дочерей, Лизу (Корниенко), Диану (Смирнова), Арину (Айнутдинова) и Соню (Денисова). Повторив судьбу своего тестя Сергея (Леонов), герой вынужден искать способ прокормить детей, а также стать для них главной опорой и поддержкой. К счастью, другие члены семейства Васнецовых не хотят бросать родственника в беде и в трудную минуту приходят к нему на помощь.

Режиссером сериала выступает Александр Жигалкин, один из авторов оригинальных «Папиных дочек». Создатели обещают, что география проекта расширится, включив в себя множество новых локаций, а само шоу станет современнее и динамичнее. Всего в рамках нового сезона выйдет 20 серий по 24 минуты каждая.

Дата выхода «Папиных дочек. Новые» пока неизвестна.