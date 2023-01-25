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Стартовали съемки нового сезона «Папиных дочек»

25 января 2023 13:06
Стартовали съемки нового сезона «Папиных дочек»

Продолжение сериала посвящено Венику, попавшему под действие проклятья семейства Васнецовых.

Стриминговый сервис START и телеканал «СТС» объявили о начале съемок нового сезона ситкома «Папины дочки» под названием «Папины дочки. Новые».

По подтвержденной информации, к своим ролям в продолжении вернутся Андрей Леонов («Ивановы-Ивановы»), Филипп Бледный («Два холма»), Лиза Арзамасова («Легенды «Орленка»), Мирослава Карпович («Тариф Новогодний»), Нонна Гришаева («О чем говорят мужчины») и другие звезды оригинала. К ним присоединились молодые актрисы Ева Смирнова («Чебурашка»), Полина Айнутдинова («Оффлайн»), Вита Корниенко («Тетя Марта») и Полина Денисова («Два отца и два сына»).

Стартовали съемки нового сезона «Папиных дочек» Стартовали съемки нового сезона «Папиных дочек»

Центральным героем будущих серий станет муж Даши (Сиваева) Вениамин Васильев (Бледный), также известный как Веник. По сюжету, проклятье Васнецовых настигает новое поколение семьи: Даша сбегает от Веника, оставив его в одиночку воспитывать четырех дочерей, Лизу (Корниенко), Диану (Смирнова), Арину (Айнутдинова) и Соню (Денисова). Повторив судьбу своего тестя Сергея (Леонов), герой вынужден искать способ прокормить детей, а также стать для них главной опорой и поддержкой. К счастью, другие члены семейства Васнецовых не хотят бросать родственника в беде и в трудную минуту приходят к нему на помощь.

Стартовали съемки нового сезона «Папиных дочек» Стартовали съемки нового сезона «Папиных дочек»

Режиссером сериала выступает Александр Жигалкин, один из авторов оригинальных «Папиных дочек». Создатели обещают, что география проекта расширится, включив в себя множество новых локаций, а само шоу станет современнее и динамичнее. Всего в рамках нового сезона выйдет 20 серий по 24 минуты каждая.

Дата выхода «Папиных дочек. Новые» пока неизвестна.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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