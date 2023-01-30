Стрим-сервис Peacock готовит сериал о древнеегипетской царице Клеопатре

История легендарной древнеегипетской царицы Клеопатры будет переосмыслена в формате многосерийного драмеди с мощным феминистическим посылом. По сведениям Deadline, стриминговый сервис Peacock официально запустил в работу сериал «Клео» (Cleo), в котором с иного ракурса будет изображена жизнь знаменитой правительницы.

В предстоящем проекте Клеопатру покажут суперквалифицированной и прогрессивной молодой женщиной, вынужденной скрывать свой острый интеллект за ярким макияжем, эффектной одеждой и различными мужчинами. Все это ради того, чтобы добиться столь желаемого ей уважения на посту царицы Египта.

Над сценарием ироничного шоу работает Джессика Ранк («Все схвачено»), а должность шоураннера и исполнительного продюсера закреплена за Дженни Снайдер Урмен («Девственница», «Царство»). Производством занимаются компании Kapital Entertainment, TrillTV и CBS Studios. Сроки реализации пока неизвестны.

Параллельно внутри студии Universal Pictures идет работа над масштабным байопиком о Клеопатре, ведущую роль в котором сыграет звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот. Об этом проекте ничего не слышно с июня прошлого года.