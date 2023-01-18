Вышел новый тизер-трейлер «Человека-муравья и Осы: Квантомания»

Marvel Studios продолжает подогревать зрительский интерес к предстоящему триквелу «Человека-муравья», который откроет Пятую фазу киновселенной Marvel. На этот раз был представлен минутный тизер-трейлер, состоящий преимущественно из знакомых кадров, но с акцентом на вырывающиеся с экрана сцены для просмотра в формате 3D.

Сюжет «Квантомании» будет построен вокруг взаимоотношений Скотта Лэнга (Пол Радд) и его повзрослевшей дочки Кэсси (Кэтрин Ньютон). После победы над Таносом (Джош Бролин) в составе Мстителей главный герой наслаждается обрушившейся на него славой, но его очень тяготит тот факт, что из-за временного скачка он пропустил взросление своего ребенка. Однажды Скотт вместе с Кэсси, Хоуп (Эванджелин Лилли), Хэнком Пимом (Майкл Дуглас) и Джанет ван Дайн (Мишель Пфайффер) попадает в квантовый мир. Оказавшись в ловушке микроизмерения, они повстречают нового могущественного врага — Канга Завоевателя (Джонатан Мэйджерс), желающего повелевать временем.

В основной актерский состав кинокомикса также вошли Уильям Джексон Харпер, Рэндалл Пак, Кэти О’Брайн, Кори Столл, Дэвид Дастмалчян и Билл Мюррей. Снял картину постановщик прошлых лент Пейтон Рид по сценарию Джеффа Лавнесса («Рик и Морти», «Мстители: Династия Канга»).

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» выходит в прокат 17 февраля.