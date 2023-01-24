Вышел второй трейлер комедийной мелодрамы «Что за люди» с Эдди Мерфи и Джоной Хиллом

Потоковый сервис Netflix продолжает напоминать о скорой премьере комедийной мелодрамы «Что за люди» с Эдди Мерфи и Джоной Хиллом в главных ролях. Накануне стример презентовал новый трейлер картины, в котором показан забавный диалог центральных звезд о финансовом будущем.

В центре сюжета окажется молодая пара из Лос-Анджелеса — еврейский мужчина Эзра Коэн (Хилл) и темнокожая мусульманка Амира Мохаммед (Лорен Лондон). После того как влюбленные решают пожениться, наступает деликатный момент знакомства с родителями, в ходе которого паре придется пережить различные неловкие моменты. В процессе поднимаются острые расовые вопросы, а также происходит конфликт поколений. Родственников со стороны персонажа Хилла сыграли Джулия Луи-Дрейфус и Дэвид Духовны, а отца и мать его экранной девушки воплотили Мерфи и Ниа Лонг.

Лента стала режиссерским дебютом востребованного сценариста Кеньи Берриса («Поездка в Америку 2», «Шафт», «Черная комедия», «Ведьмы»). В остальной каст вошли Сэм Джей, Трэвис Беннетт, Молли Гордон и Дион Коул.

«Что за люди» выйдет на стриминге 27 января.