Триллер о выживании «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым стал доступен на стриминге

В конце прошлого года в прокат вышел напряженный триллер о выживании «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, а теперь состоялся цифровой релиз. Остросюжетная лента с сегодняшнего дня доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

В центре повествования — одинокий затворник по имени Виктор (Нагиев), который когда-то был влиятельным судьей, но в свете определенных событий он оставил городскую жизнь и уехал в свой загородный дом. Разогнав друзей и близких, герой живет с собакой, проводя будни без людей. Единственный человек, который иногда его навещает — его старый друг. Размеренную жизнь мужчины внезапно нарушает медведь, с которым никак не получается разобраться. Во время вылазки в чащу на охоту протагонист лицом к лицу сталкивается с лесным обитателем, в результате чего Виктор получает серьезное ранение. Из-за взрыва патрона в стволе ружья, мужчина практически теряет зрение, видя лишь размытые силуэты. Теперь отшельнику нужно каким-то образом вырваться из смертельной западни, но сделать это вслепую очень тяжело. В ходе своего приключения Виктор заглянет внутрь себя, почувствует ценность отвергнутых им людей и попытается выйти победителем в схватке с дикой природой.

Снял фильм собственному сценарию режиссер-дебютант Антон Мусс, выпускник киношколы Сарика Андреасяна. Сам Сарик и его брат Гевонд выступают в качестве исполнительных продюсеров. В остальной каст вошли Владислав Ценев, Михаил Горевой, Анна Соловейчик, Михаил Евланов, Сергей Тезов, Дарья Войновская, София Сальман, Данила Шевцов и Михаил Дорожкин.