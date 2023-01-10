Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Операция «Фортуна»: Искусство побеждать" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Триллер о выживании «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым стал доступен на стриминге

Триллер о выживании «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым стал доступен на стриминге

10 января 2023 14:41
Триллер о выживании «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым стал доступен на стриминге

Ленту про ослепшего отшельника уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

В конце прошлого года в прокат вышел напряженный триллер о выживании «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, а теперь состоялся цифровой релиз. Остросюжетная лента с сегодняшнего дня доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

В центре повествования — одинокий затворник по имени Виктор (Нагиев), который когда-то был влиятельным судьей, но в свете определенных событий он оставил городскую жизнь и уехал в свой загородный дом. Разогнав друзей и близких, герой живет с собакой, проводя будни без людей. Единственный человек, который иногда его навещает — его старый друг. Размеренную жизнь мужчины внезапно нарушает медведь, с которым никак не получается разобраться. Во время вылазки в чащу на охоту протагонист лицом к лицу сталкивается с лесным обитателем, в результате чего Виктор получает серьезное ранение. Из-за взрыва патрона в стволе ружья, мужчина практически теряет зрение, видя лишь размытые силуэты. Теперь отшельнику нужно каким-то образом вырваться из смертельной западни, но сделать это вслепую очень тяжело. В ходе своего приключения Виктор заглянет внутрь себя, почувствует ценность отвергнутых им людей и попытается выйти победителем в схватке с дикой природой.

Снял фильм собственному сценарию режиссер-дебютант Антон Мусс, выпускник киношколы Сарика Андреасяна. Сам Сарик и его брат Гевонд выступают в качестве исполнительных продюсеров. В остальной каст вошли Владислав Ценев, Михаил Горевой, Анна Соловейчик, Михаил Евланов, Сергей Тезов, Дарья Войновская, София Сальман, Данила Шевцов и Михаил Дорожкин.

Фото: KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах «Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах Читать далее 10 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 6 января 2023 года для всех каналов Читать далее 6 января 2023
Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе Читать далее 8 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 7 января 2023 года для всех каналов Читать далее 7 января 2023
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах Читать далее 11 января 2023
5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году 5 фильмов Marvel, которые выйдут в 2023 году Читать далее 5 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 8 января 2023 года для всех каналов Читать далее 8 января 2023
Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Дикий, дикий Кейдж: Киноафиша приглашает на показ вестерна «Отзвуки прошлого» Читать далее 10 января 2023
Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Эдгар По, Джейн Остин и Шекспир: 8 фильмов об известных писателях Читать далее 6 января 2023
Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Тест: кто ты из «Операции «Фортуна»? Читать далее 9 января 2023
Related video