Студия Amazon заполучила права на комедию об обмене телами с Джулией Робертс и Дженнифер Энистон

Медиагигант Amazon в конкурентной борьбе приобрел права на предстоящую безымянную комедию с Джулией Робертс и Дженнифер Энистон, в которой будет обыграна тема обмена телами. Для топовых голливудских звезд это будет уже второй совместный проект после ленты «Несносные леди» (2016).

Каких-либо дополнительных сведений о сюжете пока нет, но в основу сценария легла оригинальная идея Макса Барбакова. Он же выступит режиссером грядущего фильма. Кинематографист заслужил признание критиков и зрителей за картину «Зависнуть в Палм-Спрингс», а в этом году у него комедия «Братья» с Джошем Бролином и Питером Динклэйджем.

Производством предстоящего фильма занимается продюсерская компания Марго Робби LuckyChap Entertainment. По данным инсайдеров, за участие в этом проекте Робертс и Энистон получат очень крупные гонорары.

В прошлом году у Робертс вышел ромком с Джорджем Клуни «Билет в рай», а в этом году ее можно будет увидеть в драме Netflix «Оставь мир позади» по мотивам одноименной книги Румаана Алама. Энистон же в 2023 году появится в третьем сезоне «Утреннего шоу», а уже в марте у нее выходит сиквел «Убийства на яхте» с Адамом Сэндлером.