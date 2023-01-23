Финн Вулфхард считает, что для «Очень странных дел» пять сезонов — оптимальный вариант

Финн Вулфхард, исполняющий роль Майка Уилера в сериале «Очень странные дела», прокомментировал решение создателей Мэтта и Росса Даффер закончить проект пятым сезоном. В беседе с изданием Uproxx исполнитель заявил, что полностью поддерживает данную инициативу и считает ее наиболее оптимальной:

«Я очень рад, что скоро начнется работа над пятым сезоном, потому что после четвертого мне не терпелось вернуться и приступить к съемкам финала. Я просто хочу побыстрее разделаться с этим, но не в смысле «покончить с сериалом». Скорее, мне хочется узнать, что будет дальше. Из-за того, что все подходит к концу, даже немного грустно, но в то же время я осознаю, что это следующая глава жизни для каждого из нас и это неизбежно. Если бы «Очень странные дела» продолжались дольше пяти сезонов, это было бы, по моему мнению, слегка абсурдно. Не сомневаюсь, что братья Даффер придумали идеальный финал для «пятерки». Когда-то мы даже не были уверены, что у нас получится сделать хотя бы два сезона, поэтому мы все неописуемо рады, что люди все еще жаждут смотреть наш сериал. Я крайне взволнован, потому что прошлый сезон был по-настоящему эпичным, но мне хотелось бы, чтобы пятый был ближе к первому и чуточку сдержанней, но при этом оставался бы масштабным. Надеюсь, для каждого персонажа получится сделать достойную концовку, которая бы удовлетворила поклонников».

Съемки заключительного сезона, который будет состоять из восьми эпизодов, начнутся летом этого года. Предполагается, что одну из серий в перерыве работы над «Дэдпулом 3» поставит режиссер Шон Леви. Вероятно, пятый сезон «Очень странных дел» выйдет во второй половине 2024 года.