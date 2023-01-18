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Киноафиша Новости Изначально в сценарии «Аватара 2» была эпическая битва в космосе

Изначально в сценарии «Аватара 2» была эпическая битва в космосе

18 января 2023 16:23
Изначально в сценарии «Аватара 2» была эпическая битва в космосе

Сценарий с масштабной экшен-сценой за пределами Пандоры позже стал основой для комикса.

Изначально в «Аватаре: Путь воды» имелась масштабна батальная сцена в космосе. Об этом рассказали сценаристы ленты Рик Джаффа и Аманда Сильвер в новом интервью для Entertainment Weekly. По словам Джаффа, космическая битва стала основной для отдельного полноценного сценария:

«У нас была идея устроить космическую битву с участием на’ви. Команда очень хорошо приняла ее, мы много говорили о ней. Однако мы не могли решить многие проблемы, связанные с ее реализацией. Как эта битва повлияет на развитие сюжета, который мы пытаемся показать? Джеймс Кэмерон сказал: «Дайте мне несколько недель». Он ушел прорабатывать задумку и в итоге написал целый сценарий, просто блестящий сценарий».

Однако эта сцена так и не была снята. Команда решила отказаться от сценария Кэмерона, чтобы полностью сосредоточить действие на океанах Пандоры. Но работа режиссера все же не была проделана зря: его текст был положен в основу трехтомного комикса Avatar: The High Ground, выпущенного издательством Dark Horse Comics. События комикса разворачиваются после возращения корпорации RDA на Пандору и начала очередной войны с на’ви.

Сильвер добавила, что сюжеты будущих сиквелов разрабатывались в писательской комнате, за работой которой внимательно наблюдал Кэмерон:

«Наш план состоял в том, чтобы шесть месяцев плотно работать над сценариями сиквелов в комнате для писателей. Мы хотели по кусочкам собрать три фильма, которые вместе выросли бы в большую сагу, но при этом каждый из них доложен был оставаться самостоятельным произведением. Мы бились над тем, как воплотить в жизнь все эти задумки и вызвать эмоциональный резонанс у зрителя. В процессе работы нам пришлось разбить сценарий второй части на две отдельных ленты».

Следующая третья часть франшизы «Аватар» выйдет в мировой прокат 20 декабря 2024 года.

Фото: 20th Century Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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