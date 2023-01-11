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Киноафиша Новости Фрэнсис Форд Коппола опроверг информацию о «хаосе» на съемках «Мегалополиса»

Фрэнсис Форд Коппола опроверг информацию о «хаосе» на съемках «Мегалополиса»

11 января 2023 10:52
Фрэнсис Форд Коппола опроверг информацию о «хаосе» на съемках «Мегалополиса»

Режиссер заявил, что уход многих специалистов из проекта был запланирован им самим.

Фрэнсис Форд Коппола опроверг сведения о том, что производство его нового проекта «Мегалополис» оказалось на грани краха. В ответ на запрос Deadline режиссер заявил:

«Мне нравится мой актерский состав, мне нравится то, что у нас получается, я придерживаюсь графика и бюджета. Все эти вещи очень важны для меня».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что многие специалисты по художественному оформлению и визуальным эффектам были уволены или сами отказались от участия в разработке фильма. Эта привело к большой текучке кадров, а само производство якобы стало напоминать полный «хаос» и «абсолютное безумие».

Коппола признал, что определенные кадровые перемены действительно имели место, но СМИ чрезмерно драматизируют их масштабы и влияние на производственный процесс. По словам режиссера, уход специалистов по визуальным эффектам был запланирован им самим, чтобы сократить расходы на разработку картины. Работники отдела художественного оформления же ушли из проекта из-за творческих разногласий. Ранее Коппола не раз сталкивался с проблемой постоянного роста бюджета и производственного хаоса, в том числе на съемках «Апокалипсиса сегодня». Однако, по его словам, разработка «Мегалополиса» совершенно не похожа на одну из подобных ситуаций:

«Я никогда не работал над фильмом с такими прекрасными актерами. Я доволен тем, как он выглядит на данный момент, и тем, что мы четко следуем графику. В этих статьях не говорится о том, откуда была получена такая информация. Я просто хочу сказать: дождитесь фильма и сами все увидите. Если мы идем по графику, у нас есть прекрасные актеры, и проект выглядит отлично, то я просто не понимаю о каком «хаосе» все говорят».

Главные роли в картине исполняют Адам Драйвер («Патерсон»), Натали Эммануэль («Форсаж 7»), Форест Уитакер («Крестный отец Гарлема») и другие. Ранее Драйвер также отреагировал на статьи о «хаосе» на съемках «Мегалополиса», первая из которых была опубликована изданием The Hollywood Reporter:

«Я хотел бы кратко ответить на статью THR. Здесь все хорошо! Не знаю, о каких проблемах они пишут! Я ничего не слышал о подобных вещах! Мне приходилось работать на хаотичных съемках, и этот проект совершенно не такой».

Коппола планирует закончить работу над «Мегалополисом» весной 2023 года.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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