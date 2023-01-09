«Одни из нас»: чего ожидать от сериала по знаменитой видеоигре

До премьеры многосерийной экранизации видеоигры «Одни из нас» осталось меньше недели, поэтому создатели сейчас активно общаются с прессой. В недавнем видеоинтервью порталу CNET творческая команда поделилась очередной порцией свежей информации о сериале.

По словам шоураннера Крэйга Мэйзина, одним из наиболее жутких элементов шоу является сцена зарождения грибковой эпидемии, когда ученый-одиночка осознает, что инфекция мозга сулит неминуемую глобальную катастрофу, которая превратит население мира в диких мутировавших каннибалов. Данную сцену специально сделали для сериала, чтобы придать истории необходимый эмоциональный эффект и провести параллель с реальностью. По той же схеме Мэйзин создавал знаменитый эпизод из сериала «Чернобыль».

Флешбэк с катастрофой — не единственное различие игры и сериала. Как отметил Мэйзин, он и создатель видеоигры Нил Дракманн решили изменить время действия. Если в первоисточнике смертельная вспышка происходит в 2013 году, а постапокалиптическое повествование разворачивается в 2033 году, то в экранизации соответствующие события будут иметь место в 2003 и 2023 годах. На сюжет как таковой это никак не повлияло. Временной сдвиг отразится разве что на реквизите и автомобилях.

Основная сюжетная линия развернется спустя два десятилетия после начала эпидемии. Лишившийся во время хаоса дочки контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) соглашается перевести на другой конец страны юную Элли Уильямс (Белла Рэмси). Зрителей ждет отчень «человечная» история о людях, которые пережили утрату. Как отметила Рэмси, именно опыт потери ближних будет притягивать ее героиню к персонажу Паскаля.

Кроме того, в шоу будет уделено немало времени брату Джоэла в исполнении Гэбриела Луны. Также в сериале будут фигурировать некоторые актеры, которые были задействованы в озвучении видеоигры. Так, Мерл Дэндридж сыграла ту самую героиню, которую она озвучила в игре, тогда как Трой Бейкер и Эшли Джонсон, подарившие голоса ведущим персонажам игры, отметились в неизвестных ролях.

Дебютный эпизод, который будет длиться 85 минут, выйдет на HBO 15 января.