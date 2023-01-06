Вчера, 5 января, на Netflix состоялась премьера мини-сериала Николаса Виндинга Рефна «Ковбой из Копенгагена». Главные роли в исполнили Анжела Бундалович («Дождь»), Златко Бурич («Курск») и Лола Корфиксен, дочь Рефна.

В центре сюжета — таинственная иммигрантка по имени Миу (Бундалович), обладающая суперспособностями. На протяжении долгих лет злые люди использовали ее как живой талисман, приносящий удачу. Однажды героине все же удалось вырваться из их плена, и теперь она мечтает о том, чтобы отомстить своим обидчикам. Ради восстановления справедливости, Миу начала исследовать теневой криминальный мир Копенгагена.

Рефн получил широкую известность благодаря таким культовым фильмам, как «Драйв», «Неоновый демон», трилогии «Дилер», а также сериалу «Слишком стар, чтобы умереть молодым». За свою карьеру он трижды становился номинантом на «Золотую пальмовую ветвь» и другие престижные мировые кинопремии.

«Ковбой из Копенгагена» стал первым за почти 13 лет проектом режиссера, снятым в родной Дании. Рефн также выступил продюсером и сценаристом сериала. Шоу состоит из шести серий, все они уже доступны на Netflix.