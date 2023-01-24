Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2023
Лидерами по количеству номинаций стали «Всё везде и сразу» и «Банши Инишерина».
Сегодня в лос-анджелесском театре «Долби» был оглашен список номинантов юбилейной 95-й церемонии вручения премии «Оскар». Мероприятие провели актеры Риз Ахмет и Эллисон Уильямс.
Лидером по количеству упоминаний стала картина студии A24 «Всё везде и сразу» (11), а за ней следуют «Банши Инишерина» (9) и новая экранизация «На Западном фронте без перемен» (9). На звание лучшего фильма по итогам 2022 года, кроме уже упомянутых картин, претендуют кассовые рекордсмены «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик», а также «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда, «Говорят женщины» Сары Полли, «Фабельманы» Стивена Спилберга и победивший на Каннском кинофестивале «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.
Полный список выглядит следующим образом:
Лучший фильм:
- «Аватар: Путь воды»
- «Всё везде и сразу»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Банши Инишерина»
- «Элвис»
- «На Западном фронте без перемен»
- «Фабельманы»
- «Тар»
- «Треугольник печали»
- «Говорят женщины»
Лучший режиссер:
- Стивен Спилберг — «Фабельманы»
- Мартин МакДона — «Банши Инишерина»
- Тодд Филд — «Тар»
- Рубен Эстлунд — «Треугольник печали»
- Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт — «Все везде и сразу»
Лучшая мужская роль:
- Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»
- Остин Батлер — «Элвис»
- Брендан Фрейзер — «Кит»
- Билл Найи — «Жить»
- Пол Мескал — «Солнце моё»
Лучшая женская роль:
- Кейт Бланшетт — «Тар»
- Мишель Йео — «Всё везде и сразу»
- Ана де Армас — «Блондинка»
- Андреа Райсборо — «Ради Лесли»
- Мишель Уильямс — «Фабельманы»
Лучший актер второго плана:
- Брендан Глисон — «Банши Инишерина»
- Брайан Тайри Генри — «Мост через озеро»
- Барри Кеоган — «Банши Инишерина»
- Джадд Хёрш — «Фабельманы»
- Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»
Лучшая актриса второго плана:
- Анджела Бассетт — «Черная Пантера: Ваканда навеки»
- Керри Кондон — «Банши Инишерина»
- Хонг Чау — «Кит»
- Джейми Ли Кёртис — «Всё, везде и сразу»
- Стефани Сюй — «Всё везде и сразу»
Лучший анимационный фильм:
- «Кот в сапогах: Последнее желание»
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- «Марсель, ракушка в ботинках»
- «Я краснею»
- «Морской монстр»
Лучший фильм на иностранном языке:
- «На Западном фронте без перемен», Германия
- «Тихоня», Ирландия
- «Аргентина, 1985», Аргентина
- «Близко», Бельгия
- «Иа», Польша
Лучший адаптированный сценарий:
- «Топ Ган: Мэверик»
- «На Западном фронте без перемен»
- «Достать ножи: Стеклянная луковица»
- «Жить»
- «Говорят женщины»
Лучший оригинальный сценарий:
- «Банши Инишерина»
- «Фабельманы»
- «Всё везде и сразу»
- «Тар»
- «Треугольник печали»
Лучшая операторская работа:
- «Империя света» — Роджер Дикинс
- «Бардо» — Дариус Хонджи
- «Тар» — Флориан Хоффмайстер
- «Элвис» — Мэнди Уокер
- «На западном фронте без перемен» — Джеймс Френд
Лучшая песня:
- «Топ Ган: Мэверик» — Hold My Hand
- «Черная Пантера: Ваканда навеки» — Lift Me Up
- «RRR: Рядом ревёт революция» — Naatu Naatu
- «Теперь вместе» — Applause
- «Всё везде и сразу» — This is a Life
Лучший оригинальный саундтрек:
- «Вавилон»
- «Банши Инишерина»
- «На Западном фронте без перемен»
- «Фабельманы»
- «Всё везде и сразу»
Лучшие визуальные эффекты:
- «Аватар: Путь воды»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Бэтмен»
- «Черная Пантера: Ваканда навеки»
- «На Западном фронте без перемен»
Лучший монтаж:
- «Банши Инишерина»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Тар»
- «Элвис»
- «Всё везде и сразу»
Лучший звук:
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Бэтмен»
- «Элвис»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучший грим:
- «Кит»
- «Бэтмен»
- «На Западном фронте без перемен»
- «Элвис»
- «Черная Пантера: Ваканда навеки»
Лучшие костюмы:
- «Черная Пантера: Ваканда навеки»
- «Вавилон»
- «Элвис»
- «Миссис Харрис едет в Париж»
- «Всё везде и сразу»
Лучшая работа художника-постановщика:
- «Аватар: Путь воды»
- «Вавилон»
- «На западном фронте без перемен»
- «Элвис»
- «Фабельманы»
Лучший документальный фильм:
- «Навальный»
- «Всё, что дышит»
- «Вся красота и кровопролитие»
- «Вулкан любви»
- «Дом из щепок»
Лучший короткометражный фильм:
- «Прощание по-ирландски»
- «Красный чемодан»
- «Ивалу»
- «Ночная поездка»
- «Ученица»
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- «Мальчик, Крот, Лис и Конь»
- «Летающий моряк»
- «Продавцы льда»
- «Мой год членов»
- «Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это»
Лучший короткометражный документальный фильм:
- «Заклинатели слонов»
- «Выход»
- «Как измеряется год?»
- «Эффект Марты Митчелл»
- «Незнакомец у ворот»
Ведущим церемонии вручения уже в третий раз выступит комик и телеведущий Джимми Киммел. Мероприятие пройдет 12 марта.