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Киноафиша Новости Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2023

Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2023

24 января 2023 18:01
Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2023

Лидерами по количеству номинаций стали «Всё везде и сразу» и «Банши Инишерина».

Сегодня в лос-анджелесском театре «Долби» был оглашен список номинантов юбилейной 95-й церемонии вручения премии «Оскар». Мероприятие провели актеры Риз Ахмет и Эллисон Уильямс.

Лидером по количеству упоминаний стала картина студии A24 «Всё везде и сразу» (11), а за ней следуют «Банши Инишерина» (9) и новая экранизация «На Западном фронте без перемен» (9). На звание лучшего фильма по итогам 2022 года, кроме уже упомянутых картин, претендуют кассовые рекордсмены «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик», а также «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда, «Говорят женщины» Сары Полли, «Фабельманы» Стивена Спилберга и победивший на Каннском кинофестивале «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

Полный список выглядит следующим образом:

Лучший фильм:

  • «Аватар: Путь воды»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Банши Инишерина»
  • «Элвис»
  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Фабельманы»
  • «Тар»
  • «Треугольник печали»
  • «Говорят женщины»

Лучший режиссер:

  • Стивен Спилберг — «Фабельманы»
  • Мартин МакДона — «Банши Инишерина»
  • Тодд Филд — «Тар»
  • Рубен Эстлунд — «Треугольник печали»
  • Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт — «Все везде и сразу»

Лучшая мужская роль:

  • Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»
  • Остин Батлер — «Элвис»
  • Брендан Фрейзер — «Кит»
  • Билл Найи — «Жить»
  • Пол Мескал — «Солнце моё»

Лучшая женская роль:

  • Кейт Бланшетт — «Тар»
  • Мишель Йео — «Всё везде и сразу»
  • Ана де Армас — «Блондинка»
  • Андреа Райсборо — «Ради Лесли»
  • Мишель Уильямс — «Фабельманы»

Лучший актер второго плана:

  • Брендан Глисон — «Банши Инишерина»
  • Брайан Тайри Генри — «Мост через озеро»
  • Барри Кеоган — «Банши Инишерина»
  • Джадд Хёрш — «Фабельманы»
  • Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»

Лучшая актриса второго плана:

  • Анджела Бассетт — «Черная Пантера: Ваканда навеки»
  • Керри Кондон — «Банши Инишерина»
  • Хонг Чау — «Кит»
  • Джейми Ли Кёртис — «Всё, везде и сразу»
  • Стефани Сюй — «Всё везде и сразу»

Лучший анимационный фильм:

  • «Кот в сапогах: Последнее желание»
  • «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • «Марсель, ракушка в ботинках»
  • «Я краснею»
  • «Морской монстр»

Лучший фильм на иностранном языке:

  • «На Западном фронте без перемен», Германия
  • «Тихоня», Ирландия
  • «Аргентина, 1985», Аргентина
  • «Близко», Бельгия
  • «Иа», Польша

Лучший адаптированный сценарий:

  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Достать ножи: Стеклянная луковица»
  • «Жить»
  • «Говорят женщины»

Лучший оригинальный сценарий:

  • «Банши Инишерина»
  • «Фабельманы»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Тар»
  • «Треугольник печали»

Лучшая операторская работа:

  • «Империя света» — Роджер Дикинс
  • «Бардо» — Дариус Хонджи
  • «Тар» — Флориан Хоффмайстер
  • «Элвис» — Мэнди Уокер
  • «На западном фронте без перемен» — Джеймс Френд

Лучшая песня:

  • «Топ Ган: Мэверик» — Hold My Hand
  • «Черная Пантера: Ваканда навеки» — Lift Me Up
  • «RRR: Рядом ревёт революция» — Naatu Naatu
  • «Теперь вместе» — Applause
  • «Всё везде и сразу» — This is a Life

Лучший оригинальный саундтрек:

  • «Вавилон»
  • «Банши Инишерина»
  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Фабельманы»
  • «Всё везде и сразу»

Лучшие визуальные эффекты:

  • «Аватар: Путь воды»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Бэтмен»
  • «Черная Пантера: Ваканда навеки»
  • «На Западном фронте без перемен»

Лучший монтаж:

  • «Банши Инишерина»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Тар»
  • «Элвис»
  • «Всё везде и сразу»

Лучший звук:

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Бэтмен»
  • «Элвис»
  • «Топ Ган: Мэверик»

Лучший грим:

  • «Кит»
  • «Бэтмен»
  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Элвис»
  • «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Лучшие костюмы:

  • «Черная Пантера: Ваканда навеки»
  • «Вавилон»
  • «Элвис»
  • «Миссис Харрис едет в Париж»
  • «Всё везде и сразу»

Лучшая работа художника-постановщика:

  • «Аватар: Путь воды»
  • «Вавилон»
  • «На западном фронте без перемен»
  • «Элвис»
  • «Фабельманы»

Лучший документальный фильм:

  • «Навальный»
  • «Всё, что дышит»
  • «Вся красота и кровопролитие»
  • «Вулкан любви»
  • «Дом из щепок»

Лучший короткометражный фильм:

  • «Прощание по-ирландски»
  • «Красный чемодан»
  • «Ивалу»
  • «Ночная поездка»
  • «Ученица»

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • «Мальчик, Крот, Лис и Конь»
  • «Летающий моряк»
  • «Продавцы льда»
  • «Мой год членов»
  • «Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это»

Лучший короткометражный документальный фильм:

  • «Заклинатели слонов»
  • «Выход»
  • «Как измеряется год?»
  • «Эффект Марты Митчелл»
  • «Незнакомец у ворот»

Ведущим церемонии вручения уже в третий раз выступит комик и телеведущий Джимми Киммел. Мероприятие пройдет 12 марта.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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