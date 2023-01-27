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Киноафиша Новости «Очень странные дела» стали самым просматриваемым телешоу в 2022 году

«Очень странные дела» стали самым просматриваемым телешоу в 2022 году

27 января 2023 15:50
«Очень странные дела» стали самым просматриваемым телешоу в 2022 году

Несмотря на это, проект братьев Даффер не смог побить рекорд, установленный шоу «Офис» в 2020 году.

По данным агентства Nielsen, «Очень странные дела» стали самым просматриваемой телевизионной программой 2022 года в США. В данный подсчет были включены как новые, так и старые фильмы и сериалы, выходившие на американских стриминговых сервисах.

Согласно Nielsen, шоу братьев Даффер за ушедший год смог набрать колоссальные 52 млрд минут просмотров. После начала пандемии коронавируса более впечатляющий результат имеет лишь комедийный сериал «Офис», который набрал более 57,1 млрд минут просмотров в 2020 году. Однако «Очень странные дела» состоят всего из 34 эпизодов, в то время как «Офис» — из 192 серий, поэтому отношение времени трансляции к хронометражу у первого проекта намного выше, чем у второго.

Несмотря на то, что первое место в рейтинге заняло новое, незаконченное шоу, старые проекты также продолжают пользоваться огромной популярностью у американской аудитории. Второе место топа заняла криминальная драма «Морская полиция: Спецотдел», которая за 2022 год на том же Netflix набрала 38,1 млрд минут.

На третье место рейтинга популярнейших телепрограмм США попало «Coсomelon: Песни для детей». Это популярное детское шоу от Moonbug Entertainment, набравшее 37,8 млрд минут. Сразу за ним разместился криминальный триллер «Озарк» (31,3 млрд минут), финальный четвертый сезон которого вышел на том же Netflix прошлой весной.

Последующие места в первой десятке рейтинга заняли анимационный фильм «Энканто» (27 млрд минут), мелодрама «Анатомия страсти» (26,8 млрд минут), детективный триллер «Мыслить как преступник» (24,9 млрд минут), анимационное детское шоу «Блуи» (21,1 млрд минут), семейная комедия «Девочки Гилмор» (20,8 млрд минут) и ситком «Сайнфелд» (19,3 млрд минут).

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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