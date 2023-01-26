Райли Кио взрывает музыкальную сцену 1970-х в трейлере мини-сериала «Дэйзи Джонс и The Six»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил тизер-трейлер десятисерийной музыкальной драмы «Дэйзи Джонс и The Six», посвященной стремительному взлету и не менее резкому падению вымышленной рок-группы. Первые три эпизода мини-сериала с Райли Кио и Сэмом Клафлином в главных ролях выйдут на стриминге 3 марта, а полностью сезон будет доступен 24 числа этого же месяца.

Действие развернется в 1970-х годах, а в центре сюжета окажется молодая певица Дейзи Джонс (Кио), примкнувшая к музыкальному коллективу The Six после знакомства с его лидером Билли Даном (Клафлин) — женатым экс-наркоманом, ставшим на путь исправления. Благодаря химии двух харизматичных вокалистов группа быстро оказывается на вершине славы, но после аншлагового концерта в Чикаго они внезапно объявляют о прекращении своей деятельности. Спустя десятилетия участники решаются рассказать истинную причину распада.

Создателями проекта выступают авторы «500 дней лета» Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер. Первый выступает шоураннером и исполнительным продюсером наряду с Уильямом Грэмом («Моцарт в джунглях»). Первые пять эпизодов поставил Джеймс Понсольдт («Лови момент»), четыре серии сняла Зинга Стюарт («Изобретая Анну») и одну возглавил Грэм. В основу проекта лег одноименный роман Тейлор Дженкинс Рейд. В остальной актерский состав вошли Сьюки Уотерхаус, Камила Морроне, Джош Уайтхаус, Себастьян Чакон, Уилл Харрисон, Набийя Бе и Тимоти Олифант.