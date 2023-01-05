Мировые сборы «Аватара» приближаются к $1,5 млрд

«Аватар: Путь воды» продолжает свое успешное шествие по мировым экранам. В первые недели проката на сборы ленты сильно повлияла охватившая США непогода, но, как и прогнозировалось, теперь ситуация выправилась. В самое ближайшее время монументальный фильм Джеймса Кэмерона штурмует в мировом прокате кассовый рубеж в $1,5 млрд.

Во вторник приключенческий блокбастер пересек миллиардный рубеж на международной арене, доведя свою заокеанскую выручку до $1025,2 млрд. С учетом домашних сборов общая касса фильма сейчас составляет $1,482,6 млрд. Показатель авиационного экшена «Топ Ган: Мэверик» ($1,488,7 млрд), ставшего самым кассовым релизом 2022 года, будут превзойден уже сегодня. До конца этой недели «Путь воды» также, вероятно, обгонит «Форсаж 7» ($1,515,3 млрд) и «Мстителей» ($1,518,8 млрд), что позволит ему войти в десятку самых кассовых фильмов в истории кино.

Отличительная черта «Аватара 2» — он хорошо собирает не только в выходные, но и в будние дни. Многие полагают, что такая тенденция продлится и после завершения новогодних праздников, а отсутствие конкурентов и хорошая критика только подкрепляют эти прогнозы.

Самой кассовой территорией после США по-прежнему остается Китай, который, несмотря на закрытие части кинотеатров из-за всплеска пандемии, уже принес картине $165,5 млн. Финальная выручка в Поднебесной ожидается в районе $215 млн. Дальше идут Франция ($95 млн), Южная Корея ($77,2 млн), Германия ($73,4 млн), Великобритания ($59,5 млн), Индия ($51,4 млн), Мексика ($39,1 млн), Австралия ($37,9 млн), Италия ($33,8 млн) и Испания ($30,5 млн).