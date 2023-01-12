Дженнифер Лопес преподает урок террористам в новом трейлере «Моей пиратской свадьбы»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video напоминает о надвигающемся релизе своей романтической экшен-комедии «Моя пиратская свадьба», ведущие роли в которой сыграли Дженнифер Лопес и Джош Дюамель. Накануне стример опубликовал еще один трейлер картины, в полной мере освещающий хаос и безумие, в котором окажутся ведущие герои.

В центре повествования — влюбленная пара в лице Дарси (Лопес) и Тома (Дюамель). Персонажи решают устроить идеальную свадьбу на теплом курорте и собирают на торжество своих многочисленных родственников. Ближе к началу церемонии брак главных героев оказывается под угрозой, но вскоре все внимание будущих супругов переключается на другое — на банкет врываются самые настоящие пираты и берут в заложники всех присутствующих. Дарси и Тому же удается ускользнуть от злоумышленников, но после этого им придется сделать все возможное, чтобы вызволить гостей из плена. В ходе своего невероятного приключения они преодолеют личные разногласия и станут еще ближе друг к другу.

В картине режиссера Джейсона Мура («Идеальный голос»), снятой по сценарию Элизабет Меривезер («Больше чем секс») и Марка Хаммера («Любовь с первого взгляда»), также снялись Дженнифер Кулидж, Чич Марин, Ленни Кравиц, Д’Арси Карден, Селена Тан, Десмин Боргес, Стив Култер, Соня Брага и другие.

На Amazon «Моя пиратская свадьба» будет доступна с 27 января, а в российском прокате лента окажется 8 марта.