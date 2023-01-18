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Киноафиша Новости Съемки второго сезона «Песочного человека» начнутся летом

Съемки второго сезона «Песочного человека» начнутся летом

18 января 2023 14:28
Съемки второго сезона «Песочного человека» начнутся летом

Продолжение может выйти в новом формате.

Прошлой осенью стриминговый сервис Netflix официально одобрил производство второго сезона экранизации «Песочного человека» Нила Геймана. В рамках недавнего выступления на фанатском мероприятии в Сан-Франциско исполнитель роли Страсти Мэйсон Александр Парк сообщил, когда стартует работа на съемочной площадке:

«Съемки начинаются этим летом. Мы планируем заниматься следующим огромным отрезком истории, сколько бы времени это ни отняло».

В дополнение к этому Парк отметил, что следующая глава саги о Морфее (Том Стерридж) и его родне может быть выпущена в обновленном формате, но что под этим подразумевается, актер не уточнил. Некоторые полагают, что второй сезон могут банально разделить на два блока по модели «Бумажного дома», «Озарка» и прочих шоу.

«Песочный человек» повествует об освобожденном после длительного заточения повелителе снов и его взаимодействии с миром людей. Дорогостоящий сериал был тепло встречен критиками и зрителями, однако для официального анонса стримеру потребовалось целых три месяца, из-за чего многие начали беспокоиться о его судьбе.

Учитывая летние съемки и длительное постпроизводство, скорее всего, премьера новых эпизодов состоится не раньше второй половины 2024 года.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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