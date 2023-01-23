Фантастический фильм Зака Снайдера «Мятежная Луна» будет разделен на две части

Слухи о том, что «Мятежная Луна» Зак Снайдера будет разделена на два фильма, ходят уже давно, а теперь эту информацию подтвердил один из управленцев сервиса Netflix Ори Мармур. В интервью Variety продюсер заявил, что франшиза имеет огромный потенциал для дальнейшего развития, но пока задача состоит в выпуске двух фильмов. Мармур признался, что после того как Netflix увидел амбиции созданного Снайдером мира, стрим-сервис пришел к выводу, что материал будет гораздо лучше разделить пополам:

«Увидев, насколько масштабный мир создал Зак, мы пришли к единому мнению, что эта история будет гораздо интересней смотреться в двух частях. При этом франшиза без проблем сможет развиваться и дальше. Зак считает, что у него появилась возможность снять свою версию «Звездных войн».

Сравнение с космической сагой Lucasfilm оправдано, потому что некогда Снайдер хотел поработать над каким-нибудь проектом из «Звездных войн». Кроме того, «Мятежную Луну» режиссер позиционирует как сочетание «Звездных войн» и фильмов Акиры Куросавы. По сюжету, отважная женщина-одиночка набирает группу смельчаков ради спасения родной планеты от порабощения злобным диктатором-пришельцем.

Премьера «Мятежной Луны» состоится 22 декабря.