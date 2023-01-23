Появились первые кадры из триллера «Эйлин» с Энн Хэтэуэй и Томасин МакКензи

Экранизация бестселлера с неожиданным твистом о дружбе двух женщин.

На прошлой неделе в рамках стартовавшего кинофестиваля «Сандэнс» состоялась мировая премьера ретро-триллера «Эйлин» (Eileen). В честь этого издание Vanity Fair опубликовало пару первых официальных кадров. На представленных изображениях запечатлены исполнительницы ведущих ролей в лице Энн Хэтэуэй и звезды «Кролика Джоджо» Томасин МакКензи.

Действие развернется в 1960-х в Новой Англии. В центре повествования окажется погрязшая в будничных заботах молодая девушка Эйлин (МакКензи), работающая в исправительном учреждении для подростков. Жизнь героини преображается после знакомства с гламурной и прогрессивной Ребеккой (Хэтэуэй). С появлением обаятельной подруги Эйлин переживает кардинальные эмоциональные перемены, однако у этого оказывается и темная сторона, когда заглавная героиня узнает некую шокирующую тайну.

Режиссером фильма выступает Уильям Олдройд («Леди Макбет»). Сценарий по мотивам одноименного бестселлера Отессы Мошфе написал вместе с самой писательницей ее супруг и автор недавней драмы «Мост через озеро» Люк Гебель. В остальной актерский состав вошли Джефферсон Уайт, Марин Айрлэнд, Шей Уигэм, Оуэн Тиг, Шиван Фэллон, Сэм Нивола, Тони Патано и Уильям Хилл.

Официальной даты релиза у фильма пока нет.