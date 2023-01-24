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Киноафиша Новости Фильм Бена Аффлека о становлении фирмы Nike обрел дату премьеры

Фильм Бена Аффлека о становлении фирмы Nike обрел дату премьеры

24 января 2023 11:39
Фильм Бена Аффлека о становлении фирмы Nike обрел дату премьеры

Картина выйдет в начале апреля.

Кинокомпания Artists Equity объявила дату выхода фильма Air, который является новым режиссерским проектом Бена Аффлека. Картина будет посвящена возникновению бренда Air Jordan и партнерству между Nike и баскетболистом Майклом Джорданом. Картина выйдет в мировой прокат 5 апреля. Позже она появится на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Главные роли в фильме исполняют сам Аффлек («Операция «Арго»), его давний друг и коллега Мэтт Дэймон («Марсианин»), а также Джейсон Бейтман («Озарк»), Крис Мессина («Аферистка») и Мэтью Мехер («История о супружестве»). Сценарий фильма написал Алекс Конвери.

Фильм станет первой картиной компании Artists Equity, основанной Дэймоном и Аффлеком в конце 2022 года. Помимо нее и Amazon, в разработке участвовали студии Skydance и Mandalay. По словам Аффлека, команде удалось собрать на площадке одних из лучших специалистов во всей индустрии:

«Мэтт и я очень рады, что вскоре зрители увидят Air, и гордимся тем, что этот фильм станет первым релизом от Artists Equity. Съемки картины стали необыкновенным опытом, ведь мы имели честь работать с одними из лучших актеров и специалистов в индустрии, каждый из которых привнес в проект свою страсть, настойчивость и творческий подход, слившиеся в общее коллективное усилие для создания замечательной и вдохновляющей истории. Наши партнеры из Amazon Studios, Skydance и Mandalay сыграли решающую роль в этой работе, без них фильм был бы невозможен. Мы ценим вклад, сделанный каждым из них, и от всего сердца хотим поблагодарить их».

Дистрибуцией фильма будут совместно заниматься Warner Bros. Pictures и Amazon.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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