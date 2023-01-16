Звезда «Белого лотоса» Тео Джеймс претендует на главную роль в байопике о Джордже Майкле

После успеха «Богемской рапсодии» байопики об известных певцов буквально не дают покоя кинопродюсерам. Заинтересованность аудитории биографиями музыкантов недавно подтвердили «Рокетмен» и «Элвис», как и лента о Фредди Меркьюри заработавшие солидную кассу, а теперь на очереди фильм о жизни Джорджа Майкла. Если верить сведениям британского таблоида Daily Mail, проект о скончавшемся в 2016 году артисте уже перешел на стадию подготовки к съемкам. Более того, согласно неподтвержденной информации, на ведущую роль презентует Тео Джеймс, известный по второму сезону «Белого лотоса», телеверсии «Жены путешественника во времени» и франшизе «Дивергент».

Никаких подтверждений этому пока нет, но Daily Mail сообщает, что сценарий в данный момент находится на завершающей стадии, а сам проект получил одобрение от родственников покойной звезды. На производство планируют потратить около $100 млн.

Предполагается, что в потенциальной ленте без приукрашиваний осветят как творческую деятельность вокалиста, так и его личную жизнь, наполненную разнообразными скандальными ситуациями. В фильме не обойдут стороной период, когда Майкл был солистом группы Wham!, а также момент создания бессмертного рождественского суперхита Last Christmas.

Имена творческой команды пока не разглашаются. В данный момент Джеймс снимается в многосерийном спин-оффе «Джентльменов» Гая Ричи, который выйдет на Netflix.