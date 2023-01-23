Сериалы «Берег москитов», «Один из нас лжет» и «Академия вампиров» не получат новые сезоны

Проекты не оправдали возложенных на них надежд по части востребованности среди зрителей.

Стриминговый сервис Apple TV+ объявил о решении закрыть сериал «Берег москитов». Главные роли в шоу исполняли Мелисса Джордж («После меня»), Джастин Теру («Дюплекс»), Гэбриэл Бейтман («Фабельманы») и Логан Полиш («Гонка со временем»). Шоу основано на одноименном романе Питера Вейра. В центре истории — блестящий изобретатель и упрямый идеалист Элли Фокс (Теру), который убеждает свою семью отправиться в опасное путешествие, чтобы найти убежище от правительства США, картельных отрядов и киллеров.

Первые два сезона сериала, по сути, являются приквелами книги Вейра, раскрывавшими историю Фокса и Марго (Джордж), которая в оригинальной книге обозначалась лишь как «Мать». По задумке автора проекта Пола Теру («Китайская шкатулка»), будущий третий сезон должен был стать переходной точкой между приквелами и самим романом, но, судя по всему, этим планам не суждено осуществиться.

В это же время сервис Peacock объявил о закрытии сериалов «Один из нас лжет» и «Академия вампиров» по итогам второго и первого сезона соответственно.

Центральные роли в «Один из нас лжет» исполнили Марианли Техада («Судная ночь»), Анналиса Кокрейн («Американская семейка»), Чибуйкем Уче («Война будущего») и Купер ван Грутель («Дикая река»). Сериал является экранизацией одноименного романа Карен М. Макманус и повествует о пяти старшеклассниках, оставленных в классе после уроков. Во время наказания один из них оказывается жестоко убит, так что подозрение сразу же падает на оставшихся учеников.

Роли первого плана в «Академии вампиров» сыграли Сиси Стрингер («Мортал Комбат»), Даниэла Нивз («Снегопад»), Кейрон Мур («Песочный человек») и Джонетта Кайзер («Рассказы»). Действие разворачивается в фэнтезийном мире. Главные героини — две подруги-выпускницы, которые готовятся вступить в королевское общество вампиров.

Причины отмены всех трех проектов представители сервисов не сообщили. Однако Deadline предполагает, что сериалы попросту не оправдали возложенных на них надежд по объему аудитории.