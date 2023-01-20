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Киноафиша Новости «Чебурашка» продолжает зарабатывать: сборы фильма достигли 4,5 млрд рублей

«Чебурашка» продолжает зарабатывать: сборы фильма достигли 4,5 млрд рублей

20 января 2023 12:36
«Чебурашка» продолжает зарабатывать: сборы фильма достигли 4,5 млрд рублей

При этом отечественный мегахит все еще не исчерпал своего кассового потенциала.

Отечественная семейная комедия «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко продолжает ставить новые финансовые рекорды. Фильм вышел в российский прокат 1 января, а уже сегодня, 20 января, ее сборам удалось преодолеть знаковую планку в 4,5 млрд рублей.

Даже после окончания новогодних каникул фильм продолжил показывать невиданные темпы роста сборов: картина зарабатывала в среднем около 100 млн рублей в день, что является абсолютно беспрецедентным результатом для российского кино. Сейчас кажется, что в ближайшей перспективе в отечественном прокате вряд ли появится лента, способная повторить или превзойти этот успех. При этом вполне возможно, что «Чебурашка» все еще не исчерпал всего своего кассового потенциала. Например, фильм мог бы стать востребованным в Японии, где также очень ценится творчество Эдуарда Успенского.

Примечательно, что благодаря высоким сборам фильма Дьяченко теперь имеет статус титул единственного российского режиссера, который снял несколько фильмов, заработавших в прокате более 2 млрд рублей. Предыдущими сверхуспешными картинами постановщика стали вторая и третья части фэнтезийной трилогии «Последний богатырь». А уже в этом году зрители смогут увидеть новый проект режиссера — триллер «Бешенство».

До выхода «Чебурашки» титул самого кассового отечественного фильма удерживала комедия «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, заработавшая в общей сложности 3,088 млрд рублей.

Фото: Yellow, Black & White
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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