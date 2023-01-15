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Киноафиша Новости Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть

Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть

15 января 2023 14:00
Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть

В день выхода «Одних из нас», где юная британка Белла Рэмси сыграла главную роль, вспоминаем, какие еще фильмы и сериалы с участием актрисы заслуживают внимания.

 

Игра престолов — Лианна Мормонт

Кинокарьера Беллы Рэмси, которая с раннего детства принимала участие в театральных постановках и занималась актерским мастерством, началась с роли в уже ставшем культовым сериале «Игра престолов». Начиная с 6-го сезона актриса исполнила роль Лианны Мормонт — десятилетней леди Медвежьего Острова, которая соглашается помочь Старкам. Этой ролью актриса привлекла к себе внимание не только зрителей, но и критиков: так, например, журнал The Hollywood Reporter назвал ее «восходящей звездой»

Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть
Игра престолов

Самая плохая ведьма — Милдред Хаббл

Следующим важным пунктом в карьере актрисы стала главная роль в фэнтезийном сериале «Самая плохая ведьма», за которую она даже стала лауреатом детской премии BAFTA. Героиня, которую играет Рамзи, — обычная девчонка Милдред Хаббл, которая попадает в школу волшебства, где быстро получает прозвище «самой плохой ведьмы», так как постоянно умудряется вляпаться в неприятности. Сериал снят по одноименной серии книг детской писательницы Джилл Мерфи, которая уже была экранизирована в 1998 году и также заслужила любовь зрителей.

Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть
Самая плохая ведьма

Хильда — Хильда

В 2018 году Белла Рэмси озвучила главную героиню мультсериала «Хильда» о приключениях отважной девочки и ее фантастического друга лисооленя — лисенка с оленьими рогами. Сериал понравился и критикам, и простым зрителям и неоднократно признавался лучшим анимационным проектом для детей.

Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть
Хильда

Джуди — Лорна Лафт

Годом позже Белла Рэмси приняла участие в нашумевшем байопике о певице и актрисе Джуди Гарленд, за роль которой Рене Зеллвегер получила «Оскар» как лучшая актриса. В фильме она сыграла роль Лорны Лафт, дочери Гарленд, вместе с которой она выступала.

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Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть
Джуди

Сопротивление — Эльсбет

Далее в карьере актрисы появился еще один биографический фильм, на этот раз о создателе парижской школе мимов Марселе Марсо, который в годы Второй мировой войны стал участником Сопротивления и вместе со своей труппой выступал на фронтах. Белла Рэмси сыграла роль еврейской девочки Эльсбет, чьих родителей убили нацисты. Партнером актрисы по площадке стал Джесси Айзенберг.

Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть
Сопротивление

Темные начала — Анжелика

Вскоре актриса сыграла в фэнтезийном сериале HBO «Темные начала», снятом по одноименной серии книг Филипа Пулмана. Ее героиня — Анжелика — появляется во 2-м сезоне сериала, когда главные герои попадают в параллельный мир и оказываются в городе Читтагацце, населенном детьми. Анжелика — сообразительная воинственная девочка-подросток, которая позднее возглавит травлю против Лиры и Уилла.

Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть
Темные начала

Становление Елизаветы — Джейн Грей

Едва ли удастся найти британского актера, в чьей карьере не было исторических драм, и Белла Рэмси не исключение. В сериале, который рассказывает о борьбе за власть королевы Англии Елизаветы I, актриса играет роль трагически известной Джейн Грей, получившей прозвище «королева девяти дней» и казненной в Тауэрской крепости.

Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть
Становление Елизаветы

Кэтрин по прозвищу Птичка — Птичка

Еще один костюмированный фильм в копилке актрисы, на этот раз — приключенческая комедия. Действие фильма происходит в конце XIII века в семье лорда, который хочет выдать свою дочь — свободолюбивую и своенравную девушку по прозвищу Птичка — замуж за богатого человека, чтобы поправить свое благосостояние. Однако Кэтрин такая перспектива отнюдь не устраивает, и она решает дать отпор женихам.

Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть
Кэтрин по прозвищу Птичка

Одни из нас —Элли

Экранизации видеоигр всегда привлекают к себе много внимания, ведь не разочаровать фанатов — задача не из легких. Когда в 2020 году стало известно, что HBO собирается выпустить сериал по игре The Last of us, главным вопросом, интересующим зрителей, стали исполнители главных ролей. На роль девочки-подростка Элли, не восприимчивой к смертельно опасному грибку, пробовались более ста актрис. По словам создателей проекта, после прослушивания Рэмси они обратились к шоураннерам «Игры престолов», которые заверили их в таланте актрисы. Так Белла получила главную женскую роль. Ради убедительной игры девушка научилась говорить с американским акцентом. Ее напарником, сыгравшим роль контрабандиста Джоэла, стал Педро Паскаль, который так же, как и Рэмси, снимался в «Игре престолов».

Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть
Одни из нас

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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