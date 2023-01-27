Призрак Дэвид Харбор пугает и веселит в трейлере комедии «У нас привидение!»

Стрим-сервис Netflix представил трейлер комедии «У нас привидение!». Центральных персонажей фильма сыграли Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»), Эрика Эш («Наследие»), Изабелла Руссо («По друзьям») и Нилс Фитч («Святой Винсент»). Кроме них, роли в картине также исполнили Тиг Нотаро («Семья по-быстрому»), Дженнифер Кулидж («Белый лотос»), Стив Култер («Заклятие») и другие.

Фильм основан на рассказе «Эрнест», написанном Джеффом Манау. Лента повествует о семье, недавно переехавшей в новый большой дом. Вскоре после заселения герои начинают замечать, что в их жилище творится что-то неладное. Однажды сын семейства (Фитч) забирается на чердак, чтобы найти источник загадочных явлений, и выясняет, что в доме живет призрак (Харбор). Он снимает полтергейста на телефон, а его отец (Маки) выкладывает видео в социальные сети, благодаря чему все члены семьи мгновенно становятся звездами интернета. Самому призраку такой расклад совсем не нравится. Проникнувшись к нему сочувствием, сын сближается с признаком и узнает, что его зовут Эрнест и он не помнит, как умер. Загоревшись идеей помочь бедолаге вспомнить свое прошлое, герой объединяется с Эрнестом и отправляется в захватывающее приключение по поиску истины. К несчастью, эта авантюра делает их главной целью агентов ЦРУ.

Снял фильм по своему сценарию Кристофер Лэндон, наиболее известный по комедийным слэшерам «Дичь», «Счастливого дня смерти» и его сиквелу «Счастливого нового дня смерти».

Премьера «У нас привидение!» состоится на Netflix 24 февраля.