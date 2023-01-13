Подростки сражаются с лондонскими призраками в трейлере сериала «Агентство «Локвуд и компания»

Netflix выпустил трейлер фэнтезийного сериала «Агентство «Локвуд и компания», который является экранизацией одноименной серии романов британского писателя Джонатана Страуда. Центральные роли в шоу исполняют Руби Стоукс («Демоны Да Винчи»), Камерон Чепмен, Али Хаджи-Хешмати («Алекс Райдер»), Иванно Джеремайя («Люди») и Люк Тредэвэй («Загадочное ночное убийство собаки»).

Действие сериала разворачивается в альтернативной реальности, где Лондон наводнен духами и призраками. Потусторонние силы не могут сосуществовать с людьми, однако изгнать их в мир иной способны только подростки. Эта ситуация привела к тому, что в городе появилось множество агентств, нанимающих подростков для истребления потусторонних сущностей. К сожалению, всеми этими компаниями управляют взрослые, что зачастую приводит к банальной эксплуатации труда детей. Но однажды в Лондоне появилась особая контора — агентство «Локвуд и компания», занимающееся изгнанием зла на своих условиях и без присмотра старших.

В центре сюжета — молодая талантливая охотница на призраков Люси Карлайл (Стоукс), обладающая мощными экстрасенсорными способностями. Она решает присоединиться к новой компании, основанной Энтони Локвудом (Чепмен) и Джорджем Куббинсом (Хаджи-Хешмати). Бизнес троицы развивается стремительно и вскоре привлекает к себе внимание властей, из-за чего агентство оказывается на грани закрытия. В это же время другие агентства смотрят на контору Локувуда свысока, хотя сами регулярно терпят поражения и постепенно теряют контроль над паранормальной обстановкой в Лондоне. Чтобы зарекомендовать себя, Люси, Энтони и Джордж решают браться за самые сложные дела.

Режиссерами сериала выступают Катрин Морсхэд («Вне подозрений»), Уильям МакГрегор («Отбросы») и Джо Корниш («Рожденный стать королем»). Последний также написал сценарий шоу.

Премьера «Агентства «Локвуд и компания» состоится 27 января.