Звезда «Операции «Фортуна»: 10 интересных фактов об Обри Плазе

Уже через четыре дня (12 января) в прокат выйдет новый фильм мастера криминального кино Гая Ричи – шпионский боевик «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», в котором Обри Плаза сыграла одну из главных ролей. В преддверии премьеры предлагаем вам узнать больше об актрисе, которая великолепно воплотила женскую версию Джеймса Бонда на экране.

Обри была названа в честь песни

Юная Обри Плаза появилась на свет в семье финансового консультанта Дэвида и адвоката Бернадетт. Несмотря на далекие от творчества карьеры родителей, еще с первого взгляда на свою малышку они поняли, что в их семье появился очень необычный ребенок. В интервью Delaware Today ее мать рассказала:

«Она была такой загадочной. В этой девочке было что-то такое особенное, и это очень украшало ее. Нельзя толком объяснить словами, что именно делает ее особенной, но я всегда знала, что она станет экстраординарным человеком».

Именно ощущение особенности, исходившее от девочки, натолкнуло родителей девочки назвать ее в честь песни Aubrey группы Bread. Это очень мягкая и милая лирическая композиция, которая будто бы ласкает душу своих слушателей и, конечно же, служит вечным напоминанием о любви родителей Обри к своей прекрасной дочке.

Обри Плаза

Она посещала католическую школу

В отличие от большинства сверстников, юная актриса получила первое образование не в обычной школе, а в специальном католическом учреждении для девочек в своем родном городе Уилмингтоне, штат Делавэр. Хотя из-за множества стереотипных фильмов у зрителей могло сложиться впечатление, что католические школы — это мрачные заведения, где царит суровая дисциплина, в случае Обри все оказалось совсем не так. Ей очень понравилось учиться в своей школе, а ее монахини-учителя были приятными и веселыми женщинами, которые часто разгуливали по коридорам в ярких футболках. Ученицам тоже часто позволяли приходить на учебу в свободной форме, чем Обри с радостью пользовалась, наряжаясь в разные костюмы.

Обри Плаза

Она пережила инсульт в колледже

Одним из самых трагических инцидентов в жизни обри стал инсульт, который она пережила во время учебы в Школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете. Во время занятия по комедийной импровизации тромб перекрыл движение крови по сосуду в ее мозге. Ситуация оказалось особенно опасной для ее жизни, поскольку однокурсники подумали, что актриса просто разыгрывает сценку:

«Двое друзей, которые были со мной в тот момент, подумали, что я просто разыгрываю их, говорили, что мне надо прекращать дурачиться».

К счастью, помощь все же подоспела вовремя. Из-за инсульта Обри оказалась временно парализована, а также недолго страдала ярко выраженной афазией, то есть не могла выстраивать буквы и звуки в законченные слова и предложения. Позже она смогла полностью преодолеть все негативные последствия этого инцидента.

Белый лотос

Она списала образ Эйприл Лавгейт со своей сестры

Обри не только очень любит своих родственников, но иногда даже использует их в качестве источников вдохновения для актерских работ.

Долгое время самым культовым персонажем Плазы оставалось мрачная и немногословная Эйприл Лавгейт, одна из центральных героинь популярного комедийного сериала «Парки и зоны отдыха». Многие зрители шоу были покорены ее живой непосредственностью и чувством юмора, и это совсем не удивительно, ведь актриса списала образ персонажа с самого настоящего подростка, а именно — со своей младшей сестры Натали. В 2009 году в интервью Latina Magazine Обри призналась, что именно манеры сестры стали основой для ее незабываемой роли:

«Меня очень вдохновляет то, как она общается со своими друзьями, обсуждает, что круто, а что — нет, переписывается в социальных сетях. Я часто спрашиваю ее, что значит то или иное сленговое слово, а она удивляется тому, что я этого не знаю. И я использую то, чему она меня учит».

Кроме Натали, у Обри есть еще одна младшая сестра, Рене Плаза. Их троицу часто можно увидеть вместе на различных официальных мероприятиях.

Парки и зоны отдыха

Обри очень трепетно относится к своим корням

Кроме Рене и Натали, Обри часто ходит на красные дорожки и с другими своими родственниками, например с любимой бабушкой, живущей на далеких солнечных тропических островах Пуэрто-Рико. Отец актрисы Дэвид происходит из семьи пуэрториканского эмигранта, поэтому у нее есть очень большая дружная родня на островах, которой она любит хвастаться при любом удобном случае. Кроме того, Обри старается проводить в Пуэрто-Рико каждое свободное лето. При этом за все долгое месяцы и годы, прожитые там, она так и не смогла выучить испанский. По ее словам, из-за языкового барьера она не может полноценно разговаривать с половиной своих родственников:

«После того как мой дедушка приехал в Америку из Пуэрто-Рико, он начал воспитывать своих детей на английском, чтобы им было легче ассимилироваться. Моя пуэрториканская семья говорит со мной по-испански, а мне приходится отвечать им на английском».

Обри Плаза

Обри дважды отказала в свидании Райану Гослингу

Однажды Плаза целых два раза подряд разбила сердце одному из главных красавцев Голливуда — Райану Гослингу.

Когда именно произошел этот вопиющий инцидент, актриса не уточнила, но, по ее словам, в те времена Гослинг еще не был так популярен, поэтому при встрече она его не узнала. Он случайно заметил ее в баре Jamba Juice и подошел с типичным подкатом: «Привет, детка». Она просто спросила его, работает ли он актером, забрала свой напиток и ушла. Затем он попытался пригласить ее на свидание на шоу иллюзиониста через их общего знакомого. Но Обри уже запланировала поход на благотворительный вечер Эми Полер на тот же день, поэтому их роман так и не состоялся. Сейчас актриса со смехом вспоминает эту историю. Гослинг же предпочитает ее не комментировать.

Обри Плаза

Она могла сыграть главную злодейку в «Крике-4»

Учитывая любовь Обри к темным цветам и черному юмору, кажется просто удивительным тот факт, что актриса достаточно редко исполняет главные роли в фильмах ужасов. Создается ощущение, что продюсеры никак не могут разглядеть ее потенциала в жанре хоррор.

Но однажды она все же была близка к тому, чтобы получить центральную злодейскую роль в культовом «Крике-4», хотя попытка и оказалась провальной. Причиной неудачи, как ни странно, стал слишком серьезный подход Обри к работе над персонажем. Актриса вспомнила про этот случай в интервью Hits Radio:

«Все остальные пришли на кастинг такими гламурными и великолепными, а я выглядела сумасшедшей. Была одета очень неряшливо, потому что думала, что я должна быть похожа на убийцу. В итоге мне сказали: «Мы не можем дать тебе роль, потому что мы не должны знать, что ты — убийца, а сейчас это становится понятно с первого взгляда».

Таким образом, мировой кинематограф лишился великолепной злодейки, хоть роль в итоге и отошла ничуть не менее прекрасной Эмме Робертс.

Обри Плаза

Однажды Обри выгнали с церемонии вручения премии за кражу приза

В биографии Плазы можно найти и довольно странные и даже скандальные моменты.

Самый громкий скандал, в который на данный момент довелось попасть актрисе, стала ее попытка кражи приза на церемонии вручения премии MTV в 2013 году. Во время речи Уилла Фаррелла (актер получил специальный приз «Гений комедии») она вышла на сцену и попыталась вырвать статуэтку из его рук. В это время на груди Обри можно было увидеть большую надпись The To Do List, отсылающую к комедии «С кем переспать?!!» (The To Do List) c ней же в главной роли, которая также номинировалась на премию MTV в том году. После неудачной попытки забрать награду Обри спокойно отошла от Фаррелла и села на свое место в зале. Позже охрана выпроводила ее из здания.

Причины этого загадочного инцидента до сих пор остаются неизвестными. Однако Фаррелл предположил, что Плаза просто переборщила с выпивкой, так как во время «нападения» он почувствовал сильный запах спиртного у нее изо рта.

Обри Плаза на премии MTV

Она чуть не вышла замуж за Майкла Сера

Плаза и Майкл Сера познакомились на съемках культового фильма «Скотт Пилигрим против всех» и вскоре начали встречаться. Они никогда не раскрывали журналистам все подробности своей совместной личной жизни, но однажды Обри все же проговорилась, что их отношения были достаточно серьезными и чуть не закончились свадьбой. Во время поездки из Нью-Йорка в Лос-Анджелес они ненадолго заехали в Лас-Вегас и, прямо как в кино, чуть не заключили брак в одном из местных свадебных заведений, но счастливой супружеской парой они все же не стали. Провстречавшись примерно полтора года, Обри и Майкл решили разойтись. А в прошлом, 2021 году актриса вышла замуж за режиссера Джеффа Бэйну, автора фильмов «Джоши» и «Если твоя девушка — зомби», с которым до этого встречалась практически десять лет, с 2011 года.

Обри Плаза

Недавно Обри сыграла в своем первом шпионском боевике

В ближайшем будущем актрису можно будет увидеть в фильме «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», новом авторском проекте знаменитого британского режиссера Гая Ричи. В картине Обри исполнила роль очаровательной шпионки Сары Фидель. По словам актрисы, она была невероятно рада попробовать себя в жанре шпионского боевика, ведь раньше ей не приходилось сниматься в таких проектах:

«Для меня это шанс поработать с Гаем Ричи и Джейсоном Стэйтемом. И я согласилась, потому что раньше я не снималась ни в чем подобном. Моя героиня спасает мир, попивая вино. Прямо как Джеймс Бонд».

По сюжету, Сара хочет доказать Орсону, герою Стэйтема, что американские женщины могут быть ничуть не менее эффективными оперативниками, чем британские мужчины, поэтому вступает с ним в дружеское соперничество.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать