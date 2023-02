Популярность песни Long Long Time, которая звучит в сериале «Одни из нас», возросла на 4900%

Сериал «Одни из нас» продолжает возрождать интерес к музыке прошлых десятилетий. Если после релиза дебютной серии резко взлетели прослушивания песни Never Let Me Down Again группы Depeche Mode, то теперь новую популярность обрела романтическая композиция Линды Ронстадт под названием Long Long Time.

Согласно данным платформы Spotify, после выхода третьей серии, где и прозвучал драматичный трек 1970 года, количество его прослушиваний возросло на 4900%. В эпизоде, в большей степени посвященном взаимоотношениям Билла (Ник Офферман) и Фрэнка (Мюррэй Бартлетт), персонажи поочередно исполняют Long Long Time в крайне эмоциональных обстоятельствах.

Ниже шоураннер сериала Крэйг Мэйзин рассказал Variety историю о подборе композиции:

«В той сцене песня должна была затрагивать определенные темы о тоске, боли и бесконечной безответной любви. Я нигде не мог найти подходящий трек, но не сдавался, а потом просто написал своему приятелю Сету Рудецки, который работает ведущим на бродвейском радио Sirius XM. Я объяснил ему, что мне необходимо и где-то две секунды спустя он мне выдает: «Линда Ронстадт — Long Long Time». Я сразу понял: «Вот же оно! Наконец!».

Новые серии «Одних из нас» выходят на HBO по понедельникам.