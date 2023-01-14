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Киноафиша Новости Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов

Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов

14 января 2023 00:00
Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов

За окном начинают подкрадываться январские морозы, воет ветер, и падают снежные хлопья. Теперь на улице щеки покалывает от холода, а нос становится пергаментного красного цвета. Все эти признаки точно указывают на одно — скоро грянут холода, после них будет потепление, а там уже и до весны недалеко. А, чтобы вы не замерзли, предлагаем вам укутаться в плед и насладиться парочкой праздничных фильмов. А мы расскажем, что можно посмотреть 14 января по федеральным каналам.

Первый. Программа передач на 14 января

01:00 Подкаст.Лаб

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 ПроУют

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 «Анна Самохина. «Запомните меня молодой и красивой». Ей было бы 60

13:00 Дон Сезар де Базан

15:35 Воры в законе

17:20 «Угадай мелодию». 20 лет спустя

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период». Финал

21:00 Время

21:35 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя

01:00 Подкаст.Лаб

04:30 Дон Сезар де Базан

Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов
Подкаст.Лаб

Россия 1. Программа передач на 14 января

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Выпуск от 14 января

09:00 Формула еды. Алтайский край. Творог

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Чужое счастье. 1-я часть

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Золотые шлягеры СССР, 60-е

20:00 Вести

21:00 Дурочка Надя

00:35 Сила любви

04:05 Со дна вершины

Матч!. Программа передач на 14 января

05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

05:45 Лица страны. Андрей Чемеркин

06:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямая трансляция из Таиланда. С.С. Мавинн - Ч. Аллазов

08:30 Новости

08:35 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 С бору по сосенке

10:20 Кругосветное путешествие Болека и Лёлека

10:40 Валерий Харламов. На высокой скорости

11:45 Все на Матч!

12:20 Новости

12:25 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов». Прямая трансляция из Тольятти

13:55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. Прямая трансляция. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень»

15:55 Все на Матч!

16:25 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. Прямая трансляция. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Нефтяник» (Оренбург)

18:25 Новости

18:30 Валерий Харламов. На высокой скорости

19:35 Все на Матч!

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Лечче» - «Милан»

22:00 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Интер» - «Верона»

00:45 Все на Матч!

01:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Астана» (Казахстан)

02:55 Новости

03:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. К. Гастелум - Н. Имавов

НТВ-Петербург. Программа передач на 14 января

04:55 Новогодняя сказка для взрослых

05:45 Горюнов-2. 9-я серия

06:35 Горюнов-2. 10-я серия

07:25 Дальнобойщик

08:00 Сегодня

08:20 Дальнобойщик

09:35 Эволюция топлива

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Динозавр. Сезон 1. 1-я - 10-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Динозавр. Сезон 1. 1-я - 10-я серии

19:00 Сегодня

19:20 Пётр I: Последний царь и первый император

22:10 Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний

01:15 Медвежий угол. 26-я серия

01:55 Медвежий угол. 27-я серия

02:35 Медвежий угол. 28-я серия

03:15 Медвежий угол. 29-я серия

03:55 Медвежий угол. 30-я серия

04:50 Я - Ангина!

ТВ-центр. Программа передач на 14 января

04:50 Георг Отс. Публика ждет...

05:40 Перерыв в вещании

05:45 Безумно влюбленный

07:25 Православная энциклопедия

07:50 Четыре кризиса любви

09:35 Похищенный

11:30 События

11:45 Спортлото-82

13:30 Жена напрокат

14:30 События

14:45 Жена напрокат

17:30 Половинки невозможного

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Хроники перелома. Горбачев против Политбюро

00:10 90-е. С Новой Россией!

00:50 Специальный репортаж. По обе стороны зимы

01:15 Звёздный суд

01:55 Звёздные приживалы

02:35 Тиран, насильник, муж

03:15 Ребенок или роль?

04:00 Четыре кризиса любви

Культура. Программа передач на 14 января

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Петух и краски». «Три синих-синих озера малинового цвета...». «Ночь перед Рождеством»

07:50 Ганна Главари

09:05 Передвижники. Иван Крамской

09:35 Старый Новый год

11:50 Эффект бабочки. Викинги. Нападение на королевство франков

12:20 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло

14:20 Озеро Балатон - живое зеркало природы

15:15 Рассказы из русской истории

16:00 Репортажи из будущего. Без леса

16:45 Открытие I Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

18:10 Человек-амфибия

19:45 Космическая одиссея 1991 год

20:25 Синдром Мюнхгаузена

21:05 Тот самый Мюнхгаузен

23:20 Семейка Аддамс

01:00 Страна птиц. Храбрые глухари и их рыцари

01:40 Искатели. Мистификации супрематического короля

02:25 «История одного преступления». «Мартынко»

03:00 Перерыв в вещании

Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов
Семейка Аддамс

СТС. Программа передач на 14 января

05:00 6 кадров. Сезон 7. 9-я серия

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Праздник моря

06:50 Три кота. Компот-исследователь

06:55 Три кота. Коллекция

07:00 Три кота. Брызгалки

07:10 Три кота. Папа разбойник

07:15 Три кота. Старые вещи по-новому

07:20 Три кота. Капризы погоды

07:25 Три кота. Урчащие животы

07:30 Отель у овечек. Волшебные копытца

07:40 Отель у овечек. День и ночь верх ногами

07:45 Отель у овечек. Королевская вечеринка

07:50 Отель у овечек. Новый уровень

07:55 Отель у овечек. Лучший помощник

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 1-я часть

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 2-я часть

08:25 Уральские пельмени. Человек с бульвара Мандаринов

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 5-я серия

09:30 ПроСТО кухня. Сезон 12. 7-я серия

10:00 Уральские пельмени. Визги шампанского

11:00 Детектив Финник. 1-я - 8-я серии

12:05 Большое путешествие

13:45 Громобой

15:30 Голодные игры

18:10 Голодные игры: И вспыхнет пламя

21:00 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

23:15 Этерна. Часть первая

00:50 Неудержимые-3

02:45 6 кадров. Сезон 5.

Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов
Неудержимые-3

РЕН ТВ. Программа передач на 14 января

05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки

18:00 По соображениям совести

20:30 Перл Харбор

23:50 Мидуэй

02:10 Оверлорд

03:45 Тайны Чапман

ТНТ. Программа передач на 14 января

04:25 Comedy Баттл. 37-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 29-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

07:00 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 5. 134-я серия

08:00 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 6. 159-я серия

08:55 Модные игры. Сезон 2. 20-я серия

09:30 Мужчина с гарантией

11:10 Бабушка лёгкого поведения

12:55 Бабушка лёгкого поведения-2

14:40 Прабабушка лёгкого поведения

16:30 Два холма. 1-я серия

17:00 Два холма. 2-я серия

17:30 Два холма. 3-я серия

18:00 Два холма. 4-я серия

18:30 Два холма. 5-я серия

19:00 Два холма. 6-я серия

19:30 Два холма. 7-я серия

20:00 Два холма. 8-я серия

20:30 Два холма. 9-я серия

21:00 Два холма. 10-я серия

21:30 Два холма. 11-я серия

22:00 Два холма. 12-я серия

22:30 Два холма. 13-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 56-я серия

00:05 С Новым годом, мамы!

01:45 Импровизация. Сезон 5. 116-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 5. 121-я серия

03:20 Импровизация. Сезон 5. 118-я серия

04:05 Comedy Баттл. 38-я серия

04:50 Comedy Баттл. 39-я серия

Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов
С Новым годом, мамы!

Домашний. Программа передач на 14 января

03:45 По делам несовершеннолетних

05:25 6 кадров

05:30 Лабиринт иллюзий. 1-я и 2-я серии

06:30 Лабиринт иллюзий. 2-я - 4-я серии

09:00 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии

11:10 По праву любви. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 116-я - 119-я серии

22:15 Её секрет. 1-я - 4-я серии

01:25 По праву любви. 1-я - 4-я серии

04:05 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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