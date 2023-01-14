Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов
За окном начинают подкрадываться январские морозы, воет ветер, и падают снежные хлопья. Теперь на улице щеки покалывает от холода, а нос становится пергаментного красного цвета. Все эти признаки точно указывают на одно — скоро грянут холода, после них будет потепление, а там уже и до весны недалеко. А, чтобы вы не замерзли, предлагаем вам укутаться в плед и насладиться парочкой праздничных фильмов. А мы расскажем, что можно посмотреть 14 января по федеральным каналам.
Первый. Программа передач на 14 января
01:00 Подкаст.Лаб
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 ПроУют
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Анна Самохина. «Запомните меня молодой и красивой». Ей было бы 60
13:00 Дон Сезар де Базан
15:35 Воры в законе
17:20 «Угадай мелодию». 20 лет спустя
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период». Финал
21:00 Время
21:35 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя
01:00 Подкаст.Лаб
04:30 Дон Сезар де Базан
Россия 1. Программа передач на 14 января
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Выпуск от 14 января
09:00 Формула еды. Алтайский край. Творог
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Чужое счастье. 1-я часть
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Золотые шлягеры СССР, 60-е
20:00 Вести
21:00 Дурочка Надя
00:35 Сила любви
04:05 Со дна вершины
Матч!. Программа передач на 14 января
05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
05:45 Лица страны. Андрей Чемеркин
06:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямая трансляция из Таиланда. С.С. Мавинн - Ч. Аллазов
08:30 Новости
08:35 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 С бору по сосенке
10:20 Кругосветное путешествие Болека и Лёлека
10:40 Валерий Харламов. На высокой скорости
11:45 Все на Матч!
12:20 Новости
12:25 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов». Прямая трансляция из Тольятти
13:55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. Прямая трансляция. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень»
15:55 Все на Матч!
16:25 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. Прямая трансляция. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Нефтяник» (Оренбург)
18:25 Новости
18:30 Валерий Харламов. На высокой скорости
19:35 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Лечче» - «Милан»
22:00 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Интер» - «Верона»
00:45 Все на Матч!
01:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Астана» (Казахстан)
02:55 Новости
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. К. Гастелум - Н. Имавов
НТВ-Петербург. Программа передач на 14 января
04:55 Новогодняя сказка для взрослых
05:45 Горюнов-2. 9-я серия
06:35 Горюнов-2. 10-я серия
07:25 Дальнобойщик
08:00 Сегодня
08:20 Дальнобойщик
09:35 Эволюция топлива
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Динозавр. Сезон 1. 1-я - 10-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Динозавр. Сезон 1. 1-я - 10-я серии
19:00 Сегодня
19:20 Пётр I: Последний царь и первый император
22:10 Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний
01:15 Медвежий угол. 26-я серия
01:55 Медвежий угол. 27-я серия
02:35 Медвежий угол. 28-я серия
03:15 Медвежий угол. 29-я серия
03:55 Медвежий угол. 30-я серия
04:50 Я - Ангина!
ТВ-центр. Программа передач на 14 января
04:50 Георг Отс. Публика ждет...
05:40 Перерыв в вещании
05:45 Безумно влюбленный
07:25 Православная энциклопедия
07:50 Четыре кризиса любви
09:35 Похищенный
11:30 События
11:45 Спортлото-82
13:30 Жена напрокат
14:30 События
14:45 Жена напрокат
17:30 Половинки невозможного
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Хроники перелома. Горбачев против Политбюро
00:10 90-е. С Новой Россией!
00:50 Специальный репортаж. По обе стороны зимы
01:15 Звёздный суд
01:55 Звёздные приживалы
02:35 Тиран, насильник, муж
03:15 Ребенок или роль?
04:00 Четыре кризиса любви
Культура. Программа передач на 14 января
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Петух и краски». «Три синих-синих озера малинового цвета...». «Ночь перед Рождеством»
07:50 Ганна Главари
09:05 Передвижники. Иван Крамской
09:35 Старый Новый год
11:50 Эффект бабочки. Викинги. Нападение на королевство франков
12:20 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло
14:20 Озеро Балатон - живое зеркало природы
15:15 Рассказы из русской истории
16:00 Репортажи из будущего. Без леса
16:45 Открытие I Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
18:10 Человек-амфибия
19:45 Космическая одиссея 1991 год
20:25 Синдром Мюнхгаузена
21:05 Тот самый Мюнхгаузен
23:20 Семейка Аддамс
01:00 Страна птиц. Храбрые глухари и их рыцари
01:40 Искатели. Мистификации супрематического короля
02:25 «История одного преступления». «Мартынко»
03:00 Перерыв в вещании
СТС. Программа передач на 14 января
05:00 6 кадров. Сезон 7. 9-я серия
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Праздник моря
06:50 Три кота. Компот-исследователь
06:55 Три кота. Коллекция
07:00 Три кота. Брызгалки
07:10 Три кота. Папа разбойник
07:15 Три кота. Старые вещи по-новому
07:20 Три кота. Капризы погоды
07:25 Три кота. Урчащие животы
07:30 Отель у овечек. Волшебные копытца
07:40 Отель у овечек. День и ночь верх ногами
07:45 Отель у овечек. Королевская вечеринка
07:50 Отель у овечек. Новый уровень
07:55 Отель у овечек. Лучший помощник
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 1-я часть
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 2-я часть
08:25 Уральские пельмени. Человек с бульвара Мандаринов
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 5-я серия
09:30 ПроСТО кухня. Сезон 12. 7-я серия
10:00 Уральские пельмени. Визги шампанского
11:00 Детектив Финник. 1-я - 8-я серии
12:05 Большое путешествие
13:45 Громобой
15:30 Голодные игры
18:10 Голодные игры: И вспыхнет пламя
21:00 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1
23:15 Этерна. Часть первая
00:50 Неудержимые-3
02:45 6 кадров. Сезон 5.
РЕН ТВ. Программа передач на 14 января
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки
18:00 По соображениям совести
20:30 Перл Харбор
23:50 Мидуэй
02:10 Оверлорд
03:45 Тайны Чапман
ТНТ. Программа передач на 14 января
04:25 Comedy Баттл. 37-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 29-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
07:00 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 5. 134-я серия
08:00 Однажды в России. Новогодний выпуск. Сезон 6. 159-я серия
08:55 Модные игры. Сезон 2. 20-я серия
09:30 Мужчина с гарантией
11:10 Бабушка лёгкого поведения
12:55 Бабушка лёгкого поведения-2
14:40 Прабабушка лёгкого поведения
16:30 Два холма. 1-я серия
17:00 Два холма. 2-я серия
17:30 Два холма. 3-я серия
18:00 Два холма. 4-я серия
18:30 Два холма. 5-я серия
19:00 Два холма. 6-я серия
19:30 Два холма. 7-я серия
20:00 Два холма. 8-я серия
20:30 Два холма. 9-я серия
21:00 Два холма. 10-я серия
21:30 Два холма. 11-я серия
22:00 Два холма. 12-я серия
22:30 Два холма. 13-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 56-я серия
00:05 С Новым годом, мамы!
01:45 Импровизация. Сезон 5. 116-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 5. 121-я серия
03:20 Импровизация. Сезон 5. 118-я серия
04:05 Comedy Баттл. 38-я серия
04:50 Comedy Баттл. 39-я серия
Домашний. Программа передач на 14 января
03:45 По делам несовершеннолетних
05:25 6 кадров
05:30 Лабиринт иллюзий. 1-я и 2-я серии
06:30 Лабиринт иллюзий. 2-я - 4-я серии
09:00 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии
11:10 По праву любви. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 116-я - 119-я серии
22:15 Её секрет. 1-я - 4-я серии
01:25 По праву любви. 1-я - 4-я серии
04:05 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии