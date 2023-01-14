Телепрограмма на сегодня: 14 января 2023 года для всех каналов

За окном начинают подкрадываться январские морозы, воет ветер, и падают снежные хлопья. Теперь на улице щеки покалывает от холода, а нос становится пергаментного красного цвета. Все эти признаки точно указывают на одно — скоро грянут холода, после них будет потепление, а там уже и до весны недалеко. А, чтобы вы не замерзли, предлагаем вам укутаться в плед и насладиться парочкой праздничных фильмов. А мы расскажем, что можно посмотреть 14 января по федеральным каналам.