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Сериал «Призраки» продлен на третий сезон

13 января 2023 13:31
Сериал «Призраки» продлен на третий сезон

Второй сезон комедийного шоу закончился лишь вчера.

Как передает Variety, телеканал CBS продлил фантастический комедийный сериал «Призраки» на третий сезон. Главные роли в шоу исполняют Роуз МакАйвер («Я — зомби»), Уткарш Амбудкар («Главный герой»), Брэндон Скотт Джонс («В лучшем мире»), Ричи Мориарти («Карточный домик») и Даниэль Пиннок («Детство Шелдона»).

Шоу является американским ремейком одноименного британского проекта от BBC. В центре сюжета — молодая семейная пара Джей (Амбудкар) и Саманта (МакАйвер), которые узнают, что получили в наследство огромный особняк в северной части штата Нью-Йорк, и тут же загораются идеей превратить свое новое здание в отель. Однако они даже не подозревают, что этот дом населяют призраки, не сумевшие перейти в загробный мир после смерти. Во время ремонта в особняке Саманта неудачно падает с лестницы и проводит две недели в коме. Пережив близкое к смерти состояние, героиня неожиданно получает способность видеть потусторонних жильцов дома.

Разработкой сериала руководит творческий дуэт исполнительных продюсеров в лице Джо Порта («Необыкновенный плейлист Зои») и Джо Вайсмана («Офис»).

Первый сезон «Призраков» вышел на экраны в 2021 году и сразу стал одним из главных хитов CBS. По данным агентства Nielsen, один эпизод шоу в среднем смотрят 9,2 млн зрителей. Примечательно, что второй сезон шоу закончился лишь вчера, 12 января.

Фото: CBS
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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