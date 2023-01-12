Молодой Эраст Фандорин проявляет смекалку в новом трейлере сериала «Азазель»

«Кинопоиск» выпустил новый трейлер фантастического детективного сериала «Азазель», который является вольной экранизацией известной серии романов о приключениях Эраста Фандорина. Главные роли в шоу исполнили Владислав Тирон («Велга»), Мила Ершова («Шестнадцать+»), Александр Семчев («Конференция»), Максим Матвеев («Домашнее поле») и Евгений Серзин («Воскресенский»).

Действие сериала разворачивается в альтернативной вселенной, в которой Российская Империя не распалась в 1917 году. Страной все еще управляет монарх. В 2023 году престол занимает император Николай III (Матвеев), делящий власть с либеральным министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин).

В центре истории — молодой сотрудник сыскного управления полиции Петрограда Эраст Фандорин (Тирон). Однажды молодому следователю приходится столкнуться с загадочным делом: молодой миллионер, владеющий нефтедобывающими предприятиями, стреляет в себя прямо в центре города на глазах десятков свидетелей и робота-городового. Обстоятельства громкого самоубийства сразу вывязывают подозрения у Фандорина, предчувствующего, что его расследование может оказаться куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Постановщиком сериала выступает Нурбек Эген, создатель популярных отечественных шоу «Алиби», «Шерлок в России» и «Мажор».

Премьера сериала «Азазель» состоится ровно через неделю, 19 января.