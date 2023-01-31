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Киноафиша Новости Киану Ривз рассказал о «Джоне Уике 4»: «Это безумие, чувак!»

Киану Ривз рассказал о «Джоне Уике 4»: «Это безумие, чувак!»

31 января 2023 11:43
Киану Ривз рассказал о «Джоне Уике 4»: «Это безумие, чувак!»

Также в сети появились новые кадры, на которых герой встречает старых знакомых и попадает в Париж.

Киану Ривз поделился новыми сведениями о боевике «Джон Уик 4». В свежем интервью для журнала Total Film актер заявил, что съемки в четвертом фильме стали для него самым экстремальным испытанием за всю карьеру:

«Съемки «Джона Уика 4» были самой физически тяжелой работой в моей карьере. Они действительно дали мне новые навыки, дали мне то, что люди называют «набором инструментов». Мы подняли сцены с вождением автомобиля на совершенно новый уровень, что мне очень нравится. В картине есть сцены, где я разворачиваю машину на 180, еду вперед-назад, снова 180, снова назад-вперед, поворот на 270, дрифтинг… Это было действительно весело, и я рад, что получил шанс освоить эти навыки. «Джон Уик 4» — это наш опус магнум. Боже мой, этот фильм — это безумие, чувак!»

Киану Ривз рассказал о «Джоне Уике 4»: «Это безумие, чувак!»

Кроме того, Total Film опубликовал несколько эксклюзивных кадров из фильма. На первом из них можно увидеть, как Уик прогуливается у Эйфелевой башни в Париже. Второе изображение указывает на то, что герою предстоит воссоединиться со своими старыми знакомыми Уинстоном (Иэн МакШейн) и Королем нищих (Лоренс Фишберн). Третий кадр представляет нам нового противника Уика в лице опытного киллера Кейна (Донни Йен).

Киану Ривз рассказал о «Джоне Уике 4»: «Это безумие, чувак!» Киану Ривз рассказал о «Джоне Уике 4»: «Это безумие, чувак!»

По сюжету, Джон Уик пытается отвоевать свою свободу и положить конец господству Высшего совета. Ради достижения этих целей Уик бросит вызов маркизу де Грамону (Билл Скарсгард), молодому и амбициозному члену совета, стремящемуся продвинуться по карьерной лестнице, устранив взбунтовавшегося киллера.

«Джон Уик 4» выйдет в мировой прокат 24 марта.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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