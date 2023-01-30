Кифер Сазерленд осознает обманчивость реальности в первом трейлере сериала «Кроличья нора»

Стриминговый сервис Paramount+ презентовал мрачный тизер-трейлер многосерийного триллера «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом в главной роли, в котором звезда сериала «24 часа» попадает в круговорот корпоративного шпионажа. Первые два эпизода из восьми заявленных выйдут на стриминге 27 марта.

В центре сюжета — многоопытный оперативник из частной разведки Джеймс Уэйр (Сазерленд), оказавшийся центральным фигурантом в теневом сражении за сохранение демократии в мире. Главный герой начинает бороться с поведенческой манипуляцией и дезинформацией, после того как влиятельные люди из государства обвиняют его в убийстве, которое он не совершал. Преодолевая паранойю, бессонницу и страх, протагонист попытается вывести на чистую воду опасных людей, способных манипулировать народными массами.

Исполнительными продюсерами и шоураннерами проекта выступают Гленн Фикарра и Джон Рекуа, создатели финансовой драмы Apple TV+ «Не сработало» и хитового ромкома «Эта дурацкая любовь». В остальной каст вошли Чарльз Дэнс, Роб Янг, Мета Голдинг, Энид Грэм, Александра Кастильо, Джонас Черник, Джейсон Батлер Харнер, Мэттью МакФадзин, Уэнди Маккена и Джоржа Каденс.