Актриса Дарья Мороз дебютирует в режиссуре, сняв мини-сериал «Секс. До и после»

Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз накануне приступила к съемкам своего режиссерского дебюта — мини-сериала онлайн-кинотеатра Okko «Секс. До и после». Это будет сборник новелл на тему романтических отношений.

В ироничной комедии поведают о том, что приводит к интимным связям и что следует после. В одном из сегментов парень соглашается завести общего ребенка с лучшей подругой, при этом не подозревая о ее истинном замысле. В другой истории девушка-веган задумывается о том, не противоречит ли секс ее жизненным позициям. В третьей новелле будет происходить спор незнакомцев о феминизме, заканчивающийся постелью. Персонажи шоу будут рассуждать не столько о сексе, сколько о том, что его окружает.

В основной актерский состав вошли Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Антон Рогачев, Павел Чинарев, Анна Снаткина, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина, Вячеслав Чепурченко, Сергей Горошко, Григорий Калинин, Кристина Александрова, Кирилл Власов и Ангелина Стречина. Ниже приведена цитата Мороз, которая тоже появится на экране в одной из ролей:

«Мы стартуем с очень живой, современной человеческой историей, очень киношной, на мой взгляд, в которой речь пойдет о том, что секс в нашей жизни — не главное. Главное — какими мы в него заходим и какими выходим. Как мы меняемся, находим человеческие сочетания, разваливаемся или, наоборот, залипаем и так далее, и какими бываем разными до и после. Все новеллы — это жизненные зарисовки, в которых много юмора, иронии, перевертышей и узнаваемых ситуаций».

Продюсерами проекта выступают Вячеслав Дусмухаметов («Стрим») и Антон Морозенко («Холоп»). Съемки проходят в Москве. Премьера состоится позже в этом году.