Сара Мишель Геллар «никогда не расскажет полной истории» о работе с Джоссом Уидоном над «Баффи»

Сара Мишель Геллар вновь высказалась на тему своего «травмирующего» опыта съемок в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Ранее актриса рассказывала о токсичной атмосфере на площадке и своем нежелании ассоциироваться с шоураннером Джоссом Уидоном. Теперь же актриса дала объемное интервью The Hollywood Reporter, в ходе которого ей вновь довелось ворошить прошлое:

«Теперь мне гораздо легче живется, потому что сейчас о ситуации намного проще говорить. Я никогда не расскажу полной истории, потом что в этом нет никакого смысла. Все, что я хотела донести, я уже ранее озвучила. Никто ведь от этого не будет в выигрыше — все в заведомо проигрышном положении».

Что касается общего отношения к шоу, Геллар по-прежнему гордится им, как и работой своих коллег:

«Я всегда буду гордиться «Баффи» и своей работой в этом сериале, а также восхищаться тем, что сделали мои коллеги по актерскому составу. Была ли там идеальная рабочая атмосфера? Абсолютно нет. Относится с теплотой конкретно к шоу не преступление, потому что мы смогли добиться впечатляющих результатов».

Ровно через неделю, 26 января, актрису можно будет увидеть в многосерийной мистической драме сервиса Paramount+ «Волчья стая».