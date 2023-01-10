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Сериал «Роковое влечение» получил дату премьеры

10 января 2023 16:00
Сериал «Роковое влечение» получил дату премьеры

Ведущие роли в эротическом триллере про одержимость сыграли Лиззи Каплан и Джошуа Джексон.

Стриминговый сервис Paramount+ огласил официальную дату премьеры многосерийной адаптации «Рокового влечения». Первые два эпизода современного переосмысления культового эротического триллера Эдриана Лайна выйдет на стриминге 30 апреля. Заключительная серия выйдет 11 июня.

В оригинальном фильме 1987 года ведущие роли сыграли Майкл Дуглас и Гленн Клоуз, а в сериале главных персонажей воплотили Лиззи Каплан («Мастера секса») и Джошуа Джексон («Плохой доктор»).

Сериал «Роковое влечение» получил дату премьеры

Предстоящее шоу будет посвящен темам брака, супружеской неверности, расстройств личности и принудительного контроля. В центре повествования окажется семьянин Дэн Галлахер (Джексон), закрутивший интрижку с соблазнительной Алекс Форрест (Каплан). Для мужчины данная связь является всего лишь мимолетным увлечением, однако любовница испытывает к Алексу более сильные чувства, в результате чего она становится им одержима.

Исполнительным продюсером, главной сценаристкой и шоураннером выступает создательница антологии «Грязный Джон» Александра Каннингэм. В остальной актерский состав вошли Аманда Пит, Алисса Джиррелс, Тео Уилсон, Джон Гец, Джессика Харпер, Уолтер Перес, Тоби Хасс, Рено Уилсон и Брайан Гудман.

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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