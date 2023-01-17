Андрей Леонов поделился новостями о продолжении «Папиных дочек»

В новом интервью для издания Teleprogramma.pro Андрей Леонов, исполнивший роль многодетного отца Сергея Васнецова в знаменитом российском ситкоме «Папины дочки», поделился новыми сведениями о продолжении шоу, которое в данный момент разрабатывает телеканал СТС.

По словам актера, съемки проекта начнутся достаточно скоро, но команда пока не готова раскрывать многие его детали. Он добавил, что его роль в новом сериале будет достаточно ограниченной, а в центре сюжета окажется персонаж Филиппа Бледного. В оригинальном шоу Бледный сыграл роль Вениамина Васильева или просто Веника, студента Бауманского университета, впоследствии ставшего мужем Даши (Анастасия Сиваева).

Также Леонов сказал, что не все центральные актрисы оригинальных «Папиных дочек» согласились на съемки в продолжении. Кто именно отказался от участия в проекте, он не уточнил, однако ранее в сети появились слухи, что к своим ролям не вернутся Дарья Мельникова, игравшая Женю, и Екатерина Старшова, исполнившая роль Пуговки. Они также не появились в первом тизере шоу, представленном СТС 9 января.

Дата выхода продолжения «Папиных дочек» пока неизвестна.