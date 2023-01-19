Сиквел «М3ГАН» выйдет в 2025 году

Недавние слухи подтвердились. Ставший крупным прокатным хитом хоррор о высокотехнологичной смертоносной кукле «М3ГАН» получит сиквел, и сегодня студия Universal Pictures огласила официальную дату премьеры. Продолжение выйдет 17 января 2025 года.

Вторая часть получила название «М3ГАН 2.0». К своим ролям вернутся Эллисон Уильямс и Виолет Макгроу. Сценарий напишет автор оригинальной картины Акела Купер, ранее работавшая с продюсером Джеймсом Ваном над его мистическим триллером «Злое» и сиквелом «Проклятия монахини». Первую часть «М3ГАН» снял режиссер Джерард Джонстоун («Привязанные к дому»), но он пока не присоединился к разработке сиквела.

«М3ГАН» стартовала в кинотеатрах в начале этого месяца и сразу же стала кассовой сенсацией, сумев в несколько раз перекрыть свой сэкромный $12-миллионный бюджет лишь за несколько дней. В американском прокате сборы ленты достигли $61 млн, а глобальный бокс-офис уже близок к $100 млн. Успеху поспособствовали отличные отзывы от критиков и зрителей, а также грамотно проведенная рекламная кампания, благодаря которой злобная кукла «завирусилась» в сети еще за несколько месяцев до релиза фильма.

«М3ГАН» повествует об инженере Джемме (Уильямс), которая внедряет искусственный интеллект в человекоподобную куклу М3ГАН, чтобы та стала подругой ее осиротевшей племянницы Кэди (Макгроу). Все, разумеется, идет не по плану — игрушка-няня начинает убивать окружающих.