Жестокие люди идут войной на мифических существ в трейлере финального сезона «Карнивал Роу»

Премьера заключительных серий фэнтезийной драмы с Орландо Блумом и Карой Делевинь состоится в феврале.

Стриминговый сервис Prime Video выпустил новый трейлер финального второго сезона фэнтезийной драмы «Карнивал Роу». Центральные роли в последних сериях шоу сыграли Орландо Блум («Пираты Карибского моря: Проклятье Черной жемчужины»), Кара Делевинь («Убийства в одном здании»), Арти Фрушан («Дом Дракона»), Кэролайн Форд («Однажды в сказке») и Карла Кроум («Отбросы»).

Действие сериала разворачивается в фэнтезийном мире, напоминающем викторианскую Англию, в котором обычные люди и мифические существа сосуществуют друг с другом. Главные герои — детектив Райкфорт (Блум) и эльфийка Виньетт (Делевинь), решившие объединить усилия для расследования убийств магических существ, потрясших город Бург. Преступления только усилили и без того напряженную социальную остановку Бурга, подтолкнув мифических существ и простых людей к открытому столкновению друг с другом. Согласно официальному описанию новых серий, во втором сезоне «люди и сказочные существа оказались разделены, когда на кон была поставлена свобода. В эпическом финале «Карнивал Роу» каждому герою предстоит столкнуться с неразрешимыми дилеммами и судьбоносными испытаниями».

Шоураннером последнего сезона выступает Эрик Олесон, ранее работавший над популярными сериалами «Сорвиголова» и «Человек в высоком замке». Сценарист Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж»), на идеях которого было основано шоу, выполняет функции исполнительного продюсера.

Всего в рамках второго сезона «Карнивал Роу» будет десять эпизодов. Премьера состоится эксклюзивно на Prime Video 17 февраля.