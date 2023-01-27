«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале

19 января на онлайн-платформе «Кинопоиск» состоялась премьера мини-сериала «Фандорин. Азазель», снятого по мотивам одноименного романа Бориса Акунина. В качестве режиссера проекта выступил Нурбек Эген («Алиби», «Шерлок в России»), а шоураннером проекта стала Александра Ремизова («Триггер», «Нулевой пациент»). Сценарий написали дебютанты-выпускники ВГИКА Сергей и Никита Поповы, которые придумали добавить в сюжет фандорианы новых героев, например императора и премьер-министра.

Музыку для сериала написал Райан Оттер, композитор, принявший участие в главных российских шоу последнего десятилетия («Метод»,«Триггер», «Мажор», «Химера»).

Фандорин. Азазель

Сюжет

В сериале показана альтернативная реальность, в которой не случилось большевицкого переворота и Российской империей до сих пор правит династия Романовых. Главный герой, 20-летний Эраст Фандорин, живет в столице Петрограде и работает в сыскном управлении. Однажды в его руки попадает дело о загадочном самоубийстве — молодой миллионер Кокорин стреляет себе в висок посреди Летнего сада, в момент, когда на него смотрит множество людей и даже робот-городовой. Фандорин не верит в версию о самоубийстве и начинает распутывать дело, попутно знакомясь с другими важными персонажами истории. Эраст находит всё новые и новые улики, которые в итоге выводят его на след опасной организации.

Фандорин. Азазель

Где снимали

Естественно, на экране, как и в книге, большая часть действий происходит в Санкт-Петербурге. Единственная поправка — сюжет перенесен на 100 лет вперед. Но в картине все равно задействованы лучшие исторические достопримечательности города. Например, Пушкин, Юсуповский дворец, Петергоф, Летний сад, Дворцовая площадь, Невский проспект, набережная Крюкова канала и даже Севкабель-порт.

Фандорин. Азазель

Актеры и роли

Актерский состав приятно удивил: в кадре были показаны как уже состоявшиеся актеры, так и их коллеги, которые только набирают свою популярность.

Владислав Тирон в роли Эраста Фандорина. Главную роль исполнил актер Владислав Тирон, который уже принимал участие в другом популярном проекте Кинопоиска — «Триггер». Его персонаж — инициативный и отважный молодой сотрудник сыскной полиции, который случайно вмешивается в очень опасное дело. Он умен и добр, но чувствуется, что ему пока что недостает опыта как в работе, так и в жизни.

Фандорин. Азазель

Мила Ершова в роли Елизаветы фон Эверт-Колокольцевой. Любопытную подругу Фандорина сыграла Мила Ершова, известная своей ролью в «Трудных подростках». Лиза — яркая и очень богатая наследница, которая случайно стала свидетелем смерти Кокорина. Она наблюдательна, умна и преисполнена интереса, когда речь идет о запутанных делах.

Фандорин. Азазель

Милена Радулович в роли Амалии Бежецкой. Главную звезду и самую желанную женщину сериала сыграла Милена Радулович («Балканский рубеж», «Кольская сверхглубокая»). Ее героиня Амалия — популярная певица, которая способна влюбить в себя самых влиятельных мужчин Петербурга. Даже сам император засматривается на нее. Но это лишь те качества, которые лежат на поверхности. На самом деле Амалия — холодная и расчетливая женщина, которая не так проста, как кажется на первый взгляд.

Фандорин. Азазель

Сергей Горошко в роли Ивана Францевича Бриллинга. Любимец публики, Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор») сыграл статского советника и начальника тайной полиции, который приезжает из Москвы в Петроград, чтобы расследовать дело об убийстве Кокорина. Бриллинг талантлив, рассудителен и даже немного жесток.

Фандорин. Азазель

Максим Матвеев в роли Императора Николая III. Роль монарха досталась Максиму Матвееву, который давно известен своими множественными литературными ролями в кино («Бесы», «Анна Каренина»). Максим играет современного правителя, человека слабохарактерного и даже немного жалкого. Он пытается балансировать между императорским долгом и личными побуждениями, но это у него не очень хорошо получается.

Фандорин. Азазель

Евгений Стычкин в роли премьер-министра Дмитрия Орлова. Другого, более осмотрительного политика сыграл Евгений Стычкин («Нулевой пациент», «Мажор. Фильм»). Его персонаж Дмитрий Орлов — рассудительный и опытный политик, знающий свое дело и умеющий отстаивать собственную точку зрения.

Фандорин. Азазель

Также в сериале приняли участие другие популярные актеры современности. Артем Быстров сыграл Ипполита Зурова — карточного шулера, влюбленного в Амалию. Александр Семчев взял на себя роль начальника Фандорина, Уршула Малка примерила на себя образ жены императора. Евгений Серзин исполнил роль импозантного внука Ленина, а Андрей Феськов сыграл роль Белоглазого убийцы, который жесткого расправлялся с очевидцами убийства Кокорина, повторяя при этом таинственное слово «Азазель».

Другие экранизации романа

Образ Фандорина давно уже используется в кинематографе. Самая первая экранизация романа о Фандорине вышла в далеком 2002 году, тогда ей занялся режиссер Александр Адабашьян («Свой среди чужих, чужой среди своих»). Здесь юного Эраста сыграл Илья Носков, а продюсировал проект сам Константин Эрнст. Говорят, между режиссером и продюсером возник конфликт, результатом которого стала немного театральная и не очень похожая на книгу картина.

Азазель

В 2005 году вышло еще два фильма о Фандорине: «Турецкий гамбит» и «Статский советник». Режиссером первого фильма стал Джаник Файзиев («Доктор Лиза»), а «Советника» снял Филипп Янковский. Картины вышли с разницей в два месяца, но оказались совершенно разными. В «Турецком гамбите» Эраст — суровый романтик в исполнении Егора Бероева, а в «Статском советнике» главную роль исполнил Олег Меньшиков, привнеся в образ молодого детектива немного манерности и напыщенности.

Турецкий гамбит

Борис Акунин о своем герое

Борис Акунин написал об Эрасте Фандорине 16 книг, которые сделали его одним из лучших писателей современности. О своем герое он всегда отзывался весьма неоднозначно:

«Фандорин — это эмоциональный инвалид, который обладает массой слабостей и до смерти боится любить. Он этакий благородный муж и романтический герой, который часто ошибается, как и все люди».

Фандорин. Азазель

Отзывы о сериале

Иван Афанасьев, 7дней.ru

В «Азазели» есть пилотный эпизод, который может отпугнуть многих зрителей, но в дальнейшем сериалу Нурбека Эгена, вполне возможно, стоит дать себя очаровать. В этой странной детективной фантазии определенно есть что-то интригующее и достаточно экстравагантное, чтобы привлечь внимание при более близком знакомстве

Катя Загвоздкина, РБК Life

«Фандорин. Азазель» — довольно скучная, слабо сделанная и в целом ненужная экранизация. Если уж искать причину, по которой такой сериал был кому-то нужен, то она в том, чтобы у Владислава Тирона (и других молодых артистов) появилась возможность заявить о себе.

Фандорин.Азазель

Максим Ершов, Film.ru

Увы, сериалу катастрофически не хватает харизматичных героев. Второстепенные персонажи, нарисованные парой мазков — картёжник и кутила Ипполит Зуров (Артём Быстров), роковая женщина Амалия (Милена Радулович) и художник-акционист Виктор Ульянов (Евгений Серзин), — появляются и быстро исчезают, оставляя одни только вопросы.

Ефим Гугнин, Тинькофф Журнал