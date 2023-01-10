«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах

От этого абсурдистского и остроумного хоррора о кошмарах родительства и угнетающем ужасе совместного быта, который рано или поздно постучится в дверь к каждой паре, просто невозможно оторваться. В центре сюжета фильма Лоркана Финнегана – история Тома и Джеммы, решивших съехаться. Они выбирают уютный домик в новом районе, и вроде ничто не предвещает беды. Однако вскоре герои понимают, что из жилого квартала им не выбраться – куда бы они ни повернули. В один из дней пара получает коробку с младенцем и записку, которая гласит: «Вырастите ребенка – получите свободу». Но внутри не просто малыш, а лишенное эмпатии жестокое инопланетное существо, которое будет бесконечно эксплуатировать земных «родителей», пока не вырастет. «Вивариум» по своей структуре напоминает запутанный лабиринт со множеством жутких тайн, от которых действительно не по себе. В этом клаустрофобном, как будто лишенном воздуха фильме безысходность и отчаяние доходят до предела, лишая зрителя надежды на счастливый конец. Самое пугающее в «Вивариуме» – не припадки и истерики растущего пришельца, а отсылки к реальной жизни.

Вивариум

Клоуны-убийцы из космоса (1988)

Этот фильм – настоящий кошмар для всех, кто не может спокойно смотреть на клоунов. Но по сюжету они не просто переодетые убийцы, а прибывшие из космоса инопланетяне с красными носами и большими страшными зубами, которые питаются человечиной. Из оружия у клоунов с мерзкими пластилиновыми лицами и неживыми глазами – пушки с попкорном и сахарная вата, в которую невинные жертвы пришельцев попадают, как мухи в паутину. Фильм позиционирует себя как хоррор-комедия, и в нем все действительно настолько гиперболизировано и трешово, что это олдскульное кино, снятое в кэмп-эстетике, просто не может не вызывать улыбку. Однако сами образы клоунов-пришельцев все еще остаются одними из самых неприятных и пугающих наравне с Пеннивайзом из хоррора «Оно» 1990 года.

Клоуны-убийцы из космоса

Фантастический слэшер «Гори, гори ясно», продюсером которого выступил Джеймс Ганн, – один из самых нетипичных фильмов об инопланетянах. Фильм рассказывает о бездетной семейной паре, нашедшей капсулу с младенцем в поле. Но это не обычный ребенок, а пришелец, прибывший из космоса, который способен на ужасные вещи. Кино, аккуратно вместившее в себя поджанр хорроров chilling children («жуткие дети»), мрачную супергероику, сатиру на пубертат и драму, цепляет нетривиальным подходом к теме взросления. 12-летний мальчик в «Гори, гори ясно», одновременно напоминающий темную версию Кларка Кента или даже подростка-Хоумлендера, – не воплощение вселенского зла, а скорее одинокий ребенок, чувства которого никто не понимает. Жестокость, черный юмор, пугающие моменты с потерей контроля – история антагониста, снятая вполне в стиле Ганна, точно скрасит ожидание нового сезона «Пацанов» и удивит любителей ужасов про пришельцев.

Гори, гори ясно

«Чужой» Ридли Скотта – один из самых известных фильмов ужасов про пришельцев. Его сюжет вы, скорее всего, знаете наизусть, а склизского и могущественного ксеноморфа видели не один раз, ведь его образ прочно закрепился в хоррор-культуре. Легендарного инопланетного монстра нам подарил художник-дизайнер Ганс Рудольф Гигер, рисунки которого сначала сильно напугали 20th Century Fox – представителям кинокомпании они показались отвратительными, но Ридли Скотт в итоге смог их переубедить, благодаря чему мы получили того самого пришельца со стекающей с острых зубов слюной. В 1979 году «Чужой» шокировал зрителей – некоторых рвало на сцене «рождения» ксеноморфа, а другие спешно покидали зал, поняв, что больше просто не выдержат. Первая часть захватывающей инопланетной хоррор-франшизы все еще считается одним из самых страшных научно-фантастических фильмов, и, наверное, ее никогда не перестанут цитировать в популярных шоу вроде «Очень странных дел».

Чужой

Survival-хоррор Джона Красински («Офис»), повествующий об инопланетных чудовищах, уничтоживших почти все население Земли, вышел действительно впечатляющим и полюбился зрителю своей максимально напряженной обстановкой – тишина, гарантирующая главным героям безопасность, не переставая давит на психику и кого угодно способна довести до нервного тика. Несмотря на то что сами безглазые монстры появляются в фильме не так часто, до учащенного сердцебиения скорее пугает постоянное ожидание встречи с ними после каждого звука, который по случайности издают персонажи, «давшие обет молчания». В сюжете «Тихого места» намеренно нет неожиданных пугающих поворотов, режиссер скорее делает ставку на атмосферу, заставляющую зрителя постоянно переживать и вздрагивать от каждого шороха во время просмотра. Хоррор Красински – эстетический и тонкий, понравится тем, кто предпочитает лаконичные ужасы, без насилия и скримеров. К сожалению, сиквел «Тихого места» вышел не таким удачным, как первая часть.

Тихое место

Новый фильм Джордана Пила («Мы», «Прочь») хочется бесконечно хвалить за абсолютный ужас, которым он наделяет мелькающую в небе летающую тарелку, а точнее, живой и кровожадный таинственный организм, своей формой напоминающий губку. В центре сюжета – история брата и сестры, которые предоставляют лошадей для съемок голливудского кино и пытаются спасти семейное ранчо от разорения. Все меняется, когда они обнаруживают парящий над их землями НЛО. «Нет» – отличный развлекательный хоррор, в котором эффектные визуальные эффекты переплетаются со всеобъемлющим страхом, излучаемым инопланетным монстром (особенно в той сцене, когда зрителю дают рассмотреть существо поближе), и сатирой на современное общество, люди в котором так отчаянно пытаются хайпануть ради славы, что даже готовы пожертвовать собственной жизнью.

Нет

Капля (1958)

Вероятно, старая-добрая «Капля» могла вдохновить Джордана Пила на образ его НЛО в «Нет», ведь в хорроре 1958 года красная желеобразная масса поедает людей в маленьком городке, засасывая их в себя. Монстр из космоса пугает своим масштабом – он беспрерывно растет и в результате достигает такого размера, что вполне может поглотить Землю. Фильм ужасов, хоть и по спецэффектам уступает более поздним хоррорам про пришельцев, берет не сюжетом, а своим оригинальным монстром и кошмарными, тошнотворными сценами, в которых люди пытаются выбраться из омерзительной слизи, но она их не отпускает. Слабонервным и чувствительным людям «Каплю» точно не осилить.

Капля

Наша подборка была бы неполной без одного из культовых хорроров о пришельцах – «Нечто» Джона Карпентера. Знаковый хоррор родом из 1980-х рассказывает о команде ученых, которая во время арктической экспедиции сталкивается с древним и опасным инопланетным существом, способным принимать любую форму, в том числе человеческую. «Нечто» до сих пор пробирает до костей трансформациями монстра в лучших традициях классических боди-хорроров, своим зловещим ледяным тоном и мрачными пейзажами. Пришелец в фильме – максимально пугающий в своем финальном, естественном обличии, наверняка будет сниться вам в кошмарах после просмотра. Если вы еще не видели «Нечто», советуем срочно познакомиться с этим хоррор-шедевром.

Нечто

«Монстро» – это «Годзилла» по версии Мэтта Ривза, только снятая в жанре «найденной пленки», как та же «Ведьма из Блэр». По сюжету, компания друзей устраивает проводы своего друга в Японию – они собираются в большой квартире в одном из районов Нью-Йорка. В разгар веселья во всем городе гаснет свет, а дома якобы разрушаются из-за сильного землетрясения. Но виной тому – пробудившийся паукообразный монстр неизвестного, вероятно, инопланеьного происхождения. Хоррор о попытках группы молодых людей выжить в самой страшной ситуации в их жизни будет интересен тем, кто неравнодушен к масштабным survival-хоррорам, в которых, с одной стороны, гигантские чудовища крушат города, а с другой – есть серьезный подтекст об трагических исторических событиях. Если «Годзилла» отсылает атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, то «Монстро» – к 11 сентября. Зная об этом, оба фильма воспринимаются совершенно по-другому.

Монстро

Ремейк черно-белой картины о кратковременном инопланетном вторжении, в результате которого женщины деревни Мидвич забеременели, получился даже более зловещим, чем оригинал. Да, это снова chilling children-хоррор, про жестоких детей, поработивших взрослых, только снятый Джоном Карпентером. Ничего особо кровавого и страшного в «Деревне проклятых» нет, а кто-то из вас наверняка мог тайком посмотреть фильм по СТС еще в детстве и ничего жуткого в нем не обнаружил. Но этот хоррор, рассчитанный на тех, кто любит затягивающие слоубернеры, скорее пугает своей гнетущей атмосферой и, конечно же, похожими друг на друга чадами со светящимися глазами, которые поражают своей бессердечностью не меньше «Детей кукурузы».