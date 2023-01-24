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Киноафиша Новости Интригующая незнакомка заводит курортный роман в трейлере мелодрамы «Легкое знакомство»

Интригующая незнакомка заводит курортный роман в трейлере мелодрамы «Легкое знакомство»

24 января 2023 12:52
Интригующая незнакомка заводит курортный роман в трейлере мелодрамы «Легкое знакомство»

Фильм о внезапной встрече, которая может оказаться судьбоносной.

В сети появился дебютный трейлер российской мелодрамы «Легкое знакомство», ведущие роли в которой сыграли Дмитрий Орлов и Лиза Климова. Картина по мотивам одноименной пьесы Валентина Красногорова выйдет в прокат 2 февраля.

В центре сюжета окажутся мужчина и обаятельная незнакомка, которые знакомятся в курортном городе. Одинцов — профессиональный психолог, а она — странная девушка, которая подсаживается к нему в ресторане и начинает открыто флиртовать. Вполне возможно, что женщина является представительницей древнейшей профессии, но не исключено, что она просто ищет приключений. Как бы то ни было, эта загадочная женщина до глубины души интригует Одинцова, он хочет узнать больше о своей новой спутнице. Между ними начинается своеобразная психологическая дуэль со взаимным притяжением, в которой они попытаются преодолеть недоверие друг к другу и страх любви.

Снял фильм режиссер Александр Крестников. По его мнению, данная история будет находить у зрителей отклик даже спустя десятилетия:

«Эта история, на мой взгляд, будет интересна зрителям и через десять лет, и через двадцать. За последние столетия люди, по сути, мало в чем изменились. Мы поменяли гусиные перья на клавиши ноутбуков, но наши мысли, чувства, сомнения, страхи — те же».

В остальной актерский состав вошли Дмитрий Колчин, Михаил Шамков, Ксения Чигина, Елизавета Летюк, Александр Токаревский, Анна Хвостова, Лев Комаров и Роман Проскуряков.

Фото: «AVK`PRO»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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