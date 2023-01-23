Звезда «Реинкарнации» и «Времени» Алекс Вулф снимется в спин-оффе «Тихого места»

В актерском составе спин-оффа «Тихого места», получившего подзаголовок «День первый», произошло еще одно примечательное пополнение. По сведениям Deadline, к исполнительскому ансамблю ответвления присоединился Алекс Вулф. Вместе со звездой «Реинкарнации» Ари Астера и «Времени» М. Найта Шьямалана в картине также снимутся Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Лупита Нионго («Черная Пантера: Ваканда навеки»).

«День первый» — это уже третий фильм в рамках франшизы о слепых монстрах, чувствительных к звуковым вибрациям. Впрочем, это будет не прямое продолжение двух предыдущих частей. Исходя из названия, в фильме будет показано начало вторжения инопланетных чудовищ, однако появления семейства Эббот ожидать не стоит. Они вернутся в полноценном триквеле, который выйдет на большие экраны в 2025 году.

Режиссурой «Первого дня» займется Майкл Сарноски («Свинья»). Сюжет основан на оригинальной идее создателя предыдущих лент Джона Красински, а в полноценный сценарий задумку превратили Джефф Николс («Мад»), изначально числившийся постановщиком, и упомянутый Сарноски. Производственный процесс курирует студия Paramount Pictures.

«Тихое место: День первый» выйдет 8 марта 2024 года.