Глава студии Marvel Кевин Файги не думает, что зрителям надоест супергеройское кино

Супергеройское кино сейчас является самым коммерчески успешным жанром. Во многом этому поспособствовал расцвет киновселенной Marvel. Однако распространено мнение, что в скором времени жанр себя изживет, как это когда-то было с вестернами. Своими мыслями по этому поводу поделился глава студии Marvel Кевин Файги. По мнению архитектора самой кассовой кинофраншизы в истории, с кинокомиксами такого никогда не произойдет:

«Я работаю в Marvel Studios более 22 лет, а с некоторыми людьми мы вместе порядка десяти лет и более. Наверное, начиная со второго года моей работы в Marvel, люди постоянно спрашивают меня о том, долго ли это еще продлится и когда закончится увлечение фильмами по комиксам. Я искренне не понимал подобных вопросов, потому что для меня это было сравнимо с высказываниями после успеха «Унесенных ветром»: «Сколько еще можно снять фильмов по романам?» или «Зрители будут недовольны тем, что в основу фильмов ложатся книги?». Обычно люди понимают, что с помощью книг раскрывают любые темы. В романе легко можно отразить самые разнообразные истории любви. Все зависит от исходного материала. Люди, которые не читают комиксы, часто не осознают, что в графических история все так же, как и в обычных книгах».