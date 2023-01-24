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Киноафиша Новости Глава студии Marvel Кевин Файги не думает, что зрителям надоест супергеройское кино

Глава студии Marvel Кевин Файги не думает, что зрителям надоест супергеройское кино

24 января 2023 16:49
Глава студии Marvel Кевин Файги не думает, что зрителям надоест супергеройское кино

Продюсер сравнил адаптации комиксов с экранизациями книг.

Супергеройское кино сейчас является самым коммерчески успешным жанром. Во многом этому поспособствовал расцвет киновселенной Marvel. Однако распространено мнение, что в скором времени жанр себя изживет, как это когда-то было с вестернами. Своими мыслями по этому поводу поделился глава студии Marvel Кевин Файги. По мнению архитектора самой кассовой кинофраншизы в истории, с кинокомиксами такого никогда не произойдет:

«Я работаю в Marvel Studios более 22 лет, а с некоторыми людьми мы вместе порядка десяти лет и более. Наверное, начиная со второго года моей работы в Marvel, люди постоянно спрашивают меня о том, долго ли это еще продлится и когда закончится увлечение фильмами по комиксам. Я искренне не понимал подобных вопросов, потому что для меня это было сравнимо с высказываниями после успеха «Унесенных ветром»: «Сколько еще можно снять фильмов по романам?» или «Зрители будут недовольны тем, что в основу фильмов ложатся книги?». Обычно люди понимают, что с помощью книг раскрывают любые темы. В романе легко можно отразить самые разнообразные истории любви. Все зависит от исходного материала. Люди, которые не читают комиксы, часто не осознают, что в графических история все так же, как и в обычных книгах».

Пятая фаза MCU откроется 17 февраля, когда состоится премьера «Человека-муравья и Осы: Квантомания», после чего на сервисе Disney+ выйдет мини-сериал «Секретное вторжение». Далее последуют «Стражи Галактики 3», второй сезон «Локи», «Марвелы», «Железное сердце» и другие проекты.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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