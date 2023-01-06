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Киноафиша Новости Четыре возраста Хоакина Феникса: появился новый постер фильма «Бу боится»

Четыре возраста Хоакина Феникса: появился новый постер фильма «Бу боится»

6 января 2023 12:11
Четыре возраста Хоакина Феникса: появился новый постер фильма «Бу боится»

Первый трейлер выйдет на следующей неделе.

Дебютный трейлер новой картины Ари Астера «Бу боится» выйдет 10 января. Чтобы подогреть интерес к ролику, студия A24 презентовала свежий постер, на котором запечатлены различные версии героя Хоакина Феникса.

Ленту позиционируют мрачной комедией про очень успешного, но чрезвычайно беспокойного предпринимателя по имени Бу (Феникс). Подтвержденных деталей сюжета пока по-прежнему крайне мало, но предполагается, что повествование охватит несколько десятилетий, что и отражено на платке.

Четыре возраста Хоакина Феникса: появился новый постер фильма «Бу боится»

В актерский состав нового проекта от создателя «Реинкарнации» и «Солнцестояния» также вошли Паркер Поузи («Затерянные в космосе»), Стивен Хендерсон («Программисты»), Майкл Гандольфини («Множественные святые Ньюарка»), Эми Райан («Прощай, детка, прощай»), Хейли Сквайрс («Я, Дэниел Блэйк»), Дени Меноше («Бесславные ублюдки»), Кайли Роджерс («Йеллоустоун»), Зои Листер-Джонс («Колдовство: Новый ритуал»), Пэтти ЛюПон («Голливуд») и Нэйтан Лейн («Страшные сказки: Город ангелов»). Астер выступает в качестве режиссера, сценариста и исполнительного продюсера картины. По слухам, хронометраж составит свыше трех часов.

Премьера «Бу боится» состоится в апреле этого года, но точная дата пока не анонсирована.

Фото: Annapurna Pictures; A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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