Размышления о женщинах и жизни: вышел трейлер фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала трейлер фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», продолжения культовой российской франшизы о похождениях четырех неразлучных друзей.

Главные роли в картине вновь исполнили Леонид Барац («Обратная связь»), Ростислав Хаит («День радио»), Александр Демидов («День выборов») и Камиль Ларин («В Бореньке чего-то нет»). В качестве приглашенных звезд к проекту присоединились Гарик Харламов («Зона комфорта»), Дмитрий Нагиев («На ощупь») и Максим Виторган («Похожий человек»).

Главные герои — все те же Леша (Барац), Слава (Хаит), Саша (Демидов) и Камиля (Ларин). Собравшись однажды вечером, чтобы дружно выпить шампанское, они начинают очередное путешествие вглубь мужских мыслей и желаний. Леша пытается разобраться в том, существует ли на самом деле женская дружба. Обаятельный ловелас Слава погружается в ностальгические воспоминания о своей первой любви. Саша предается размышлениям об уходе своего отца и ценности каждого мгновения жизни. Камиль же хочет решить сложную моральную дилемму: допустимо ли увольнять своего лучшего друга? Они вернулись, чтобы поговорить о вечном, о временном, и, конечно же, о всяких пустяках.

Режиссером фильма выступил Михаил Поляков, ранее работавший над комедией «Парадоксы» совместно с Гошей Куценко и сериалом «Секреты семейной жизни». Сценарий написал коллектив авторов, состоящий из Бараца, Хаита и Сергея Петрейкова («Иван Царевич и Серый Волк 4»).

Премьера «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» состоится 2 февраля 2023 года.