Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Изумительный Морис" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер многосерийной адаптации «Истории Тома Джонса» в формате ромкома

Вышел трейлер многосерийной адаптации «Истории Тома Джонса» в формате ромкома

18 января 2023 16:27
Вышел трейлер многосерийной адаптации «Истории Тома Джонса» в формате ромкома

Главные роли в шоу исполнили звезды «Дома Дракона» и «Вы меня не знаете».

Телеканал PBS выпустил трейлер сериала «Том Джонс» (Tom Jones), который является экранизацией классического романа «История Тома Джонса, найденыша» английского писателя Генри Филдинга. Главные роли в шоу исполняют Солли Маклауд («Дом Дракона»), Софи Уайлд («Вы меня не знаете»), Ханна Уэддингхэм («Отверженные»), Джеймс Флит («Бриджертоны») и Перл Маки («Доктор Кто»).

Главный герой — Том Джонс (Маклауд), приемный сын благородного сквайра Олверти. Другие члены семьи смотрят на героя свысока из-за постоянного озорства и низкого происхождения, хоть отец и пытается заступаться за него. Однажды Том случайно встречает Софию Вестерн (Уайльд), наследницу знатного рода и «лучшую пару во всей Англии», в которую он сразу же влюбляется. Герой понимает, что скромное происхождение не позволит ему претендовать на сердце прекрасной Софии, но это обстоятельство его не останавливает. Он начинает встречаться с девушкой, регулярно подвергая свою жизнь опасности.

Судя по трейлеру, в отличие от оригинального романа, сериал в большей степени посвящен отношениям между Томом и Софией и снят в жанре романтической комедии. Сценарий сериала написала Гвинет Хьюз, ранее работавшая над такими шоу, как «Ярмарка тщеславия», «Мисс Брэдли» и «Темный ангел».

Премьера «Тома Джонса» состоится 30 апреля.

Фото: PBS
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке» 6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке» Читать далее 16 января 2023
23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга» 23 года спустя: что стало с актерами из «Бандитского Петербурга» Читать далее 19 января 2023
«Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами «Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами Читать далее 16 января 2023
«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей «Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей Читать далее 16 января 2023
Джону Карпентеру — 75: творческий путь культового режиссера Джону Карпентеру — 75: творческий путь культового режиссера Читать далее 16 января 2023
От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм  От «Одних из нас» до «Анчартеда»: 8 новых фильмов и сериалов, снятых по популярным видеоиграм Читать далее 19 января 2023
Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» Читать далее 18 января 2023
Это классика: 8 российских сериалов нулевых-десятых, которые не стыдно пересматривать Это классика: 8 российских сериалов нулевых-десятых, которые не стыдно пересматривать Читать далее 18 января 2023
Рекомендации от профи: любимые фильмы культовых режиссеров Рекомендации от профи: любимые фильмы культовых режиссеров Читать далее 17 января 2023
Ложь во благо: 8 актеров, которым пришлось соврать, чтобы получить роль Ложь во благо: 8 актеров, которым пришлось соврать, чтобы получить роль Читать далее 18 января 2023
Related video