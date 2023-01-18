Вышел трейлер многосерийной адаптации «Истории Тома Джонса» в формате ромкома

Телеканал PBS выпустил трейлер сериала «Том Джонс» (Tom Jones), который является экранизацией классического романа «История Тома Джонса, найденыша» английского писателя Генри Филдинга. Главные роли в шоу исполняют Солли Маклауд («Дом Дракона»), Софи Уайлд («Вы меня не знаете»), Ханна Уэддингхэм («Отверженные»), Джеймс Флит («Бриджертоны») и Перл Маки («Доктор Кто»).

Главный герой — Том Джонс (Маклауд), приемный сын благородного сквайра Олверти. Другие члены семьи смотрят на героя свысока из-за постоянного озорства и низкого происхождения, хоть отец и пытается заступаться за него. Однажды Том случайно встречает Софию Вестерн (Уайльд), наследницу знатного рода и «лучшую пару во всей Англии», в которую он сразу же влюбляется. Герой понимает, что скромное происхождение не позволит ему претендовать на сердце прекрасной Софии, но это обстоятельство его не останавливает. Он начинает встречаться с девушкой, регулярно подвергая свою жизнь опасности.

Судя по трейлеру, в отличие от оригинального романа, сериал в большей степени посвящен отношениям между Томом и Софией и снят в жанре романтической комедии. Сценарий сериала написала Гвинет Хьюз, ранее работавшая над такими шоу, как «Ярмарка тщеславия», «Мисс Брэдли» и «Темный ангел».

Премьера «Тома Джонса» состоится 30 апреля.