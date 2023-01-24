Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заговор дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Итан Хоук снимет фильм, в котором сыграют его дочь Майя, Лора Линни и другие известные артисты

Итан Хоук снимет фильм, в котором сыграют его дочь Майя, Лора Линни и другие известные артисты

24 января 2023 12:37
Итан Хоук снимет фильм, в котором сыграют его дочь Майя, Лора Линни и другие известные артисты

Картина о жизни знаменитой американской писательницы Фланнери О’Коннор.

По информации Variety, Итан Хоук приступил к разработке своего нового фильма, которым станет биографическая драма Wildcat («Дикая кошка»).

В актерский состав проекта вошло множество известных актеров, в том числе Майя Хоук, дочь Итана, номинантка на «Оскар» Лора Линни («Можешь рассчитывать на меня»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Алессандро Нивола («Множественные святые Ньюарка»), Рафаэль Касаль («Слепые пятна»), Стив Зан («Белый лотос») и другие.

Итан Хоук снимет фильм, в котором сыграют его дочь Майя, Лора Линни и другие известные артисты

Фильм расскажет о судьбе знаменитой американской постельницы Фланнери О’Коннор (Майя Хоук). Повествование будет сконцентрировано вокруг тяжелого периода ее жизни, когда она изо всех сил пыталась опубликовать свой первый роман. О’Коннор, прославившаяся благодаря своими необычными книгам об американском Юге и сильной вере, страдала от волчанки и умерла в возрасте 39 лет. В наше время произведения писательницы продолжают читать, изучать и любить, в особенности три ее самых знаменитых произведения — «Хорошего человека найти нелегко», «На вершине все тропы сходятся» и «Мудрая кровь». Все они были переведены на русский язык.

Итан Хоук выступает постановщиком и продюсером проекта. Он также написал сценарий в соавторстве с Шелби Гейнс. Для Хоука эта картина не станет режиссерским дебютом: ранее он уже руководил съемками таких фильмов, как «Блэйз» и «Самый жаркий штат». Он также уже работал со своей дочерью Майей в качестве актера над мини-сериалом «Птица доброго господина», но в качестве режиссера ему предстоит сотрудничать с ней впервые.

Дата выхода Wildcat пока неизвестна.

Фото: Legion-Media; Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов Читать далее 23 января 2023
Тест: какой вестерн последних лет тебе посмотреть? Тест: какой вестерн последних лет тебе посмотреть? Читать далее 24 января 2023
Что смотреть на выходных: «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, сериал про вампиров и продолжение «Территории» Что смотреть на выходных: «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, сериал про вампиров и продолжение «Территории» Читать далее 20 января 2023
Одержимость, ведьмы и серийные убийцы: 7 жутких испанских фильмов ужасов Одержимость, ведьмы и серийные убийцы: 7 жутких испанских фильмов ужасов Читать далее 24 января 2023
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям Читать далее 20 января 2023
Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей» Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей» Читать далее 21 января 2023
9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают 9 звезд, у которых проблемная кожа: как они за ней ухаживают Читать далее 19 января 2023
10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона 10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона Читать далее 21 января 2023
В день рождения Джима Джармуша: вестерн с Джонни Деппом, зомби-комедия и еще 3 главных фильма режиссера В день рождения Джима Джармуша: вестерн с Джонни Деппом, зомби-комедия и еще 3 главных фильма режиссера Читать далее 22 января 2023
Тест: угадай актера или актрису по детской фотографии Тест: угадай актера или актрису по детской фотографии Читать далее 21 января 2023
Related video