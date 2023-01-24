Итан Хоук снимет фильм, в котором сыграют его дочь Майя, Лора Линни и другие известные артисты

По информации Variety, Итан Хоук приступил к разработке своего нового фильма, которым станет биографическая драма Wildcat («Дикая кошка»).

В актерский состав проекта вошло множество известных актеров, в том числе Майя Хоук, дочь Итана, номинантка на «Оскар» Лора Линни («Можешь рассчитывать на меня»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Алессандро Нивола («Множественные святые Ньюарка»), Рафаэль Касаль («Слепые пятна»), Стив Зан («Белый лотос») и другие.

Фильм расскажет о судьбе знаменитой американской постельницы Фланнери О’Коннор (Майя Хоук). Повествование будет сконцентрировано вокруг тяжелого периода ее жизни, когда она изо всех сил пыталась опубликовать свой первый роман. О’Коннор, прославившаяся благодаря своими необычными книгам об американском Юге и сильной вере, страдала от волчанки и умерла в возрасте 39 лет. В наше время произведения писательницы продолжают читать, изучать и любить, в особенности три ее самых знаменитых произведения — «Хорошего человека найти нелегко», «На вершине все тропы сходятся» и «Мудрая кровь». Все они были переведены на русский язык.

Итан Хоук выступает постановщиком и продюсером проекта. Он также написал сценарий в соавторстве с Шелби Гейнс. Для Хоука эта картина не станет режиссерским дебютом: ранее он уже руководил съемками таких фильмов, как «Блэйз» и «Самый жаркий штат». Он также уже работал со своей дочерью Майей в качестве актера над мини-сериалом «Птица доброго господина», но в качестве режиссера ему предстоит сотрудничать с ней впервые.

Дата выхода Wildcat пока неизвестна.